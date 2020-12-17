三能-KY 11月營收成長達1.93億 連續7個月正成長

三能集團控股（6671）2020年11月份營收達新台幣1.93億元，較去年同期成長1.25%，而單月營收1.93億元，創下三能集團自2018年底上市以來，單月營收的最高紀錄，同時也是連續7個月正成長。

三能集團11月在台中大里總部舉辦廠拍活動，吸引大批人潮參與採購，也更加推廣「三能」該品牌在台灣深耕經營40年的影響力。另大陸無錫三能子公司在雙11電商狂歡季加持下，三能線上旗艦店比預期成長，而此次雙11業績成長主力商品除了烘焙器具外，同步銷售烘焙周邊產品，包括相關原料、小電器，及代理的多項品牌，將多個品牌聯盟效益發揮最大化，而產品組合不斷更新，拉動著三能電商業績屢屢創下新高。

三能集團累計至11月營收達17.15億元，也超越去年同期，可以預期2020年全年度營收在人民幣貶值不利因素之下，可望超越去年度之營收水準。

綜觀三能集團今年度成績單，在第一季受疫情影響，全球消費市場轉趨保守下，三能集團靠著2019年度就打下的電商轉型基礎，促使轉型成效提早發酵，加上持續推出新產品，包括一體成型鑄鋁吐司盒、動物造型吐司盒等，成功地在疫情下大幅增加電子商務銷售。另針對較不受疫情影響之工業客戶，進行專業服務，使得營收即使在第一季大幅衰退之下，在第二季度後開始成長，至今已經連續7個月都呈現正成長的態勢，也超越卻年同累積的營收。

三能集團新推出動物造型吐司盒等新產品。圖／三能集團提供

展望今年度12月及2021年度，在後疫情時代，碰上糖果季之傳統烘焙業界的旺季下，整體營收應可較同期成長，且三能集團2020年前三季財務報告每股盈餘達2.53元，與去年同期1.95元相比成長29.74%；另三能已連續兩季度毛利率都突破40%大關，創上市後最佳記錄，前三季毛利率亦達到40.12%，預期可在12月及2021年續創佳績。