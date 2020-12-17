輸出入銀行 助廠商搶攻非洲商機

我國國營政策性專業銀行輸出入銀行， 15日與經濟部國際貿易局及資誠聯合會計師事務所共同於大倉久和大飯店舉辦「搶攻非洲商機」金融支援暨投資稅務研討會，並邀請史瓦帝尼王國大使戴敏尼、非洲臺灣商會聯合總會總會長吳孟宗及臺灣非洲經貿協會理事長孫杰夫共同出席盛會。

研討會中由資誠聯合會計師事務所會計師劉欣萍針對史瓦帝尼、摩洛哥、奈及利亞、衣索比亞及肯亞5國進行稅務法規介紹，幫助廠商為布局插旗非洲預做準備。

另外，輸出入銀行考量企業進行海外拓展及布局時，首要基本的關鍵與必備條件就是資金到位及降低風險；若缺乏資金助攻，拓展市場計畫將無法順利展開，如無法事先充分了解國外買主信用狀況並且取得相當的保障，將可能無法如期收回貨款，因此會上亦安排輸出入銀行融資業務及輸出保險業務介紹，讓企業了解拓展非洲業務的同時，該如何透過政府金融支援，取得資金並有效規避風險。

在今年面臨新冠肺炎之際，各國企業紛紛意識到過度依賴中國生產的弊病，逐漸把產能移往包括非洲在內的國家，隨著外資進駐，進而帶動非洲的生產動能及經濟成長，非洲再也不是刻板印象中的落後國度，而是一塊伺機崛起市場。非洲處處是商機，對於市場敏感度高的臺灣廠商早在非洲各國落地生根，此次研討會邀請非洲臺灣商會聯合總會總會長吳孟宗及臺灣非洲經貿協會理事長孫杰夫分享臺商在奈及利亞、史瓦帝尼等國的創業、拓銷實戰經驗，與現場廠商互動、交換意見，透過此次研討會，協助我國廠商全方位拓展非洲市場。

輸出入銀行成立至今已逾四十一年，設立目的是為了推展對外貿易，促進產業升級、發展經濟，肩負起官方信用機構的政策銀行功能，以提供企業所需出口貸款、保證及輸出保險等金融服務。

多年來，輸出入銀行配合政策執行，協助廠商拓展對外貿易，開拓海外市場，分擔貿易風險，對促進我國產業升級及經濟發展的成效顯著。面對今年疫情的嚴峻挑戰，輸出入銀行除透過經濟部委辦「義氣相挺2.0」出口安心貸補保險方案挺我國企業度過難關，更積極配合政府政策拓展非洲市場，強化臺灣與非洲國家的連結，為臺灣廠商爭取非洲商機。

提供我國企業所需金融服務是輸出入銀行的責任，未來在每個臺商需要的時刻，輸出入銀行將會持續為企業掌握商機趨勢，分擔貿易風險，助攻非洲市場，開啟臺灣業者的疫後商機，創造臺灣產業新動能。