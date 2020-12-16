永豐贊助簡單生活節　展現金融多元面向

休閒樂活＋文化創意＋數位科技 年輕世代嶄新體驗

永豐銀行連續第7年贊助「簡單生活節」，今（2020）年12月12~13日吸引上萬人次前往「華山1914文化創意產業園區」參與。永豐銀行表示，為讓民眾在防疫期間也能體驗戶外旅行的美好，特別於「2020 Simple Life ORIGINAL簡單生活節」中，以頂級露營車打造「車旅生活」（Van Life）風格的品牌攤位，集結永豐「SPORT卡」、「汗水不白流」APP與數位帳戶「大戶DAWHO」，推出一系列闖關遊戲與民眾互動，提供兼具休閒樂活、文化創意與數位科技的金融服務體驗。

行動支付QR Pay 簡單便利又防疫

永豐銀行持續贊助「簡單生活節」以支持年輕世代實踐「做喜歡的事，讓喜歡的事有價值」的理念，除品牌攤位與音樂多元饗宴外，永豐銀行表示，現場逾百家手作、藝文與新創品牌業者一同展出，打造結合本地文化與青年創意的市集，同步導入永豐「QR Pay多元支付」為唯一首選，消費者用手機掃描商家專屬QR Code後，自由選擇Apple Pay、Google Pay或信用卡等方式付款即可完成交易，簡單便利又防疫，成為消費者的最佳支付選擇。

露營車結合闖關遊戲 趣味金融體驗

企業品牌攤位上，永豐銀行以美國知名露營車打造「車旅生活」主題，同時推出一系列闖關遊戲！永豐銀行表示，品牌攤位成為年輕人熱門的「網美打卡點」，集結永豐「SPORT卡」、「汗水不白流」APP與「大戶DAWHO」透過問答、拍照打卡與抽獎等多樣化內容，結合永豐銀行LINE官方帳號與Facebook粉絲團等社群網路的互動機制，吸引民眾在戶外露營樂活氛圍中，體驗結合趣味休閒、文化創意與數位科技的金融服務，感受2020年的美好時光。