完整規劃指定生存保險金助填滿退休資金池

每個人都想擁有優質的退休生活，然隨著環境變遷，不能像以往僅依賴政府保險年金及企業退休金，應該及早規劃，打造個人「退休資金池」，透過個人的準備力抗長壽風險，達到富足且充實的退休人生。中國人壽建議，青壯族可趁年輕仍在工作、尚有收入的階段厚植退休準備，為未來打下穩固基礎，老後樂享退休生活。

以人生週期來看，民眾在退休準備期間往往也是家庭責任最重的階段，這個時候需要有充足保障轉嫁風險，到了退休之後，家庭責任減輕，保障需求就可跟著調整，著重在穩定現金流，以維持良好退休生活品質。對於仍處於工作階段，正在做退休準備的民眾來說，可選擇「中國人壽美樂添鑫美元利率變動型終身保險－定期給付型」，投保後就享有壽險保障，並能指定生存保險金給付年齡，達生存保險金給付年齡後，符合條件可每年領取生存保險金至被保險人保險年齡達95歲之保單週年日止，另還有機會享有增值回饋分享金。

「中國人壽美樂添鑫美元利率變動型終身保險－定期給付型」以美元計價，提供6、10、15及20年的繳費年期，投保後享有身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金、生存保險金、祝壽保險金及二至六級失能豁免保險費等保障，還有機會以宣告利率為基礎計算增值回饋分享金 (非保證給付項目)，生存保險金給付年齡可選擇被保險人保險年齡60歲及65歲，於契約有效期間內，達生存保險金給付年齡起，符合條件可年年領取生存保險金至被保險人保險年齡達95歲之保單週年日止，而被保險人保險年齡達96歲之保單週年日且仍生存時，中國人壽給付祝壽保險金後本契約效力即行終止。此外，也提供多項保險費費率折減，保險費費率折減合計最高達5%。

40歲的王先生為自己投保「中國人壽美樂添鑫美元利率變動型終身保險－定期給付型」，投保金額50,000美元，繳費年期20年，生存保險金給付年齡選擇為保險年齡65歲，原始年繳保費11,740美元，經相關費率折減後，首、續期年繳保費為11,153美元，其增值回饋分享金選擇以繳清保險方式增加保險金額，假設投保後未來各保單年度宣告利率2.90%，契約有效期間內除可享身故保障外，至王先生保險年齡65歲退休時，即可領取生存保險金11,878美元，於王先生保險年齡達80歲之保單週年日且仍生存時，共領取生存保險金208,224美元，生存保險金領取至保險年齡達95歲之保單週年日，領取祝壽保險金後契約效力即行終止，助王先生樂享優質退休生活。