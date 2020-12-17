公司重整程序之關係人權益注意事項

李小姐經營小型代工廠，長期與上市公司甲公司往來，雖然甲公司近年經營績效不彰，惟基於往來關係，陸陸續續也買進了一些公司股票；某日他聽聞甲公司因財務出現危機而向法院聲請裁定重整，他想知道在公司重整程序中，有哪些事項會影響股東及債權人權益？該如何因應以確保權益不致受損？

依公司法第282條之規定，公開發行股票或公司債之公司，因財務困難，暫停營業或有停業之虞，而有重建更生之可能者，得由公司、符合一定條件之股東或債權人、工會或三分之一之受僱員工向法院聲請重整。重整制度之目的，是讓財務困難、瀕臨停業窘境，但仍有重建更生可能之公開發行公司，得在法院的監督下，由重整人依關係人會議可決及法院裁定認可後之重整計畫，調整公司、債權人及股東間之權利義務關係，而依公司法第311條規定，債權人如未依法申報債權，或無記名股東未依法申報股東權時，於公司重整完成後，其權利均將消滅，以確實達成清理債務、維持企業生存之目的。

在公司重整程序中，與投資人權益密切相關者包括有價證券轉讓有無限制、債權或股東權之申報期間，權利審查期日到場陳述意見及出席關係人會議等，分別概述如下：

一、法院於接獲公司重整之聲請後，得以緊急處分限制公司履行債務或處分資產、對公司負責人之財產為保全處分，及限制記名股票之轉讓，依規定，該公司有價證券於禁止轉讓期間屆滿前將停止買賣，若經裁定准許或駁回重整，並可能終止上市或上櫃買賣，以避免投資人不知道有價證券轉讓已受限制，仍於市場上買進而受到損害。

二、若法院裁定准許公司重整，將公告債權及股東權申報之期間與場所，此時，除記名股票股東無須另行申報股東權外，無記名股東、公司債持有人、其他債權人或股東欲請求損害賠償債權者，均應於法院所訂期間內，提出足以證明權利存在之文件向重整監督人申報，否則將不得依重整程序受償或行使權利。



三、重整監督人於權利申報期間屆滿後，將製作各類債權及股東清冊供利害關係人查閱並聲報法院。在法院審查債權及股東權之期日，債權人、股東等利害關係人並得到場陳述意見，如所申報之債權或股東權未經異議，即視為確定，而為公司重整之關係人，得出席關係人會議，聽取公司財務業務狀況之報告、審議及表決重整計畫，而公司無資本淨值時，股東不得行使表決權。



李小姐就甲公司聲請重整，除應持續留意法院公告、媒體報導，或定期至司法院網站查詢裁判內容外，應於申報期限內完成債權及股東權申報程序，積極出席債權審查及關係人會議，並於必要時陳述意見，始得在公司重整程序中確保自身權益。



重整程序歷程通常頗為漫長，一旦進入重整程序，有價證券轉讓即受到限制，又重整計畫往往包括大幅度的減資及引進策略性投資人，即使重整成功，原股東在股權重大稀釋下是否得以分享重整成果，實有重大的不確定性。較佳之投資策略應為趨吉避兇，避免持有可能進入重整程序之公司股票。進入重整程序之公司，大多有長期虧損或財務結構不佳等警訊或跡象可循，建議投資人宜定期檢視所投資股票公司之經營績效與財務狀況，適度予以汰弱留強，另若欲對股價低於面額股票進行投資，更應謹慎為之。



投資人保護中心成立於民國92年1月，係依投資人保護法設立的財團法人，主要業務為處理投資人對證券期貨事業之申訴或調處，並於違反案件發生時受理求償登記並提起團體訴訟，為投資人爭取權益。相關疑問，投資人可致電(02)2712-8899或以書面方式洽詢。網址：www.sfipc.org.tw