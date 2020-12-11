【數位轉型・登峰造極】呂敏忠 十年磨一劍 帶組織重返榮耀

踏入保險組織管理長達20年的中國人壽保富通訊處處經理呂敏忠，藉由中國人壽2018年啟動業務通路組織發展及數位轉型，推動「i-Agent」系統導入行動化數位工具，呂敏忠決定跟隨公司步伐，啟動保富通訊處第三次轉型，如今陸續發揮轉型效益，讓保富通訊處重返榮耀，今年榮獲中國人壽109年度高峰表揚會通訊處經理組小聯盟第一名。

10年前，呂敏忠處經理總是中國人壽年度高峰表揚會的常勝軍，然而，2008年一場金融海嘯，讓呂敏忠與保富通訊處迎來最難跨越的關卡，一度興起離開保險事業的想法。

呂敏忠說：「10年前的中國人壽高峰表揚會，我幾乎都坐在會場的最前排，但近幾年單位表現沒這麼理想，我都坐在最後一排，看著大家上台開心領獎，我告訴自己，一定要重回最前面的寶座！」

第一次轉型：落實基本功 解決人力人才不足問題

2008年金融海嘯後，遇到系統性風險造成景氣不佳等多種情況，保富通訊處夥伴們面臨市場突然變化，在信心與能力都不足下，人力從原先的17組一路跌到只剩9組。身為組織掌舵者，呂敏忠面臨人力、人才不足問題，若要將精力集中增員、培育，就騰不出時間做業績，蠟燭兩頭燒的艱困壓力，讓他每天一睜開眼就煩心，連高峰表揚會的座位也從象徵優異的最前排，挪到會場最後排。

呂敏忠一度很想放棄，隨即轉換念頭，看到總公司與地區主管持續力挺保富，能給的資源與幫助都盡量提供，呂敏忠重拾信念，強化基本功繼續打拚。轉念後，呂敏忠要求同仁從「基本功」做起，他跟在同單位的太太，兩人以身作則，出席全勤、強調紀律、達成初年度保費收入年年破百、更是MDRT與IDA國際龍獎的常勝軍，並透過晨會與經委會教育、訓練、組織、業績4大體系，按步就班扎根同仁專業。

除了公司與區部原有的課程，單位更加開為期一個月的銜接訓練，強化新人對公司、對商品的認識，學習轉介紹與實地演練，提升新人的基本能力。確實落實基本功後，保富通訊處人力漸穩，業績更慢慢達標。

第二次轉型：以靜制動解決文化衝突

2018年中國人壽全面啟動業務通路組織發展及數位轉型，推動「i-Agent」系統導入行動化數位工具，讓保富通訊處進行第三次轉型。圖／中壽提供

組織穩定後，呂敏忠又遇到環境變化，因制度關係，保富通訊處需合併另一個子處，但文化、習性不同的兩個單位，在觀念與經營上偶有衝突。為了讓團隊更好，呂敏忠忍痛放棄一手建立的晨會與經委會系統，彼此先各自作業，以靜制動待局勢緩解。

2018年適逢中國人壽全面啟動業務通路組織發展及數位轉型，推動「i-Agent」系統導入行動化數位工具。呂敏忠藉機此機會，呼籲原本不同系統的同仁齊心跟上公司改變腳步，也順勢解決分治紛擾，讓保富通訊處經營回歸正途。

第三次轉型：i-Agent行動數位化 跟著時代浪潮

為了讓公司i-Agent系統順利導入，呂敏忠再次啟動轉型，這也是保富通訊處成立以來的第三次轉型。他相信公司投入這麼多資源開發「i-Agent系統」，其目標就是在協助單位與同仁成長，有了這份全然的相信公司，以及讓人不能忽視的企圖心，讓保富通訊處踏上數位轉型的浪潮，已有9成同仁是「i-Agent」系統的重度使用者。

呂敏忠如何排除數位轉型困難？他說，「轉型對資深同仁一定最不適應，但這個單位最資深的人是誰？就是我啊，如果我這個處經理都開始轉型，夥伴的抗拒心理自然就少了。」

所以，呂敏忠再次以身作則，把過去重達10公斤的公事包，逐漸化為手上的iPad，同時跟催夥伴的使用進度與問題反應，現在保富通訊處人人都習慣用數位工作管理行程、紀錄拜訪量、填寫要保書，「那天助理還告訴我，現在用紙本好不方便哦！」就代表習慣已被改變了。歷經了三次轉型，保富通訊處再次重返榮耀，高峰表揚會座位重回最前端，再次享有成功果實。

座右銘

隨時保持積極的正面態度

達人小檔案

入行資歷：21年

單位人力：93人

個人與單位得獎紀錄：中國人壽109年度高峰表揚會 通訊處經理組小聯盟第一名、中國人壽108年度極峰表揚會 通訊處經理A組第十名、中國人壽108年度高峰表揚會 組織培育通訊處經理組第十一名