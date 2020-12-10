永豐榮獲國際期刊《The Asset》9項大獎 多重肯定

永豐金控子公司永豐銀行與永豐金證券在國際外匯、債券市場，以及交易員的傑出表現，獲國際知名期刊《The Asset》財資雜誌頒發9項大獎肯定。永豐銀行金融市場處處長黃昭景表示，永豐建構銀行間外匯交易系統，透過自動化機制朝數位化轉型成為獲獎關鍵；加上積極投入外匯及利率交易、活絡市場及建立市場品牌，同時獲評選為最佳外匯投資解決方案銀行、最佳亞洲本地貨幣計價債券交易機構及最佳交易員，展現多重面向的機構及個人高度專業、積極創新與卓越成績。

外匯自動化交易機制 擁抱數位、突破時空

永豐銀行表示，旗下建立銀行間外匯線上交易系統，與銀行同業間透過自動化機制進行外匯交易，並在外匯期貨市場上積極造市，以提供國人可避險的外匯管道，成功扮演台資銀行的先驅角色，獲《The Asset》頒予「Best Bank for Investment Solutions, FX」（最佳外匯投資解決方案銀行）1殊榮，顯示透過自動化及數位化變革的創新外匯交易模式，獲得國際肯定。

活躍外匯及利率市場 打造國際品牌知名度

除創新外匯交易模式外，永豐銀行表示，旗下積極參與臺灣及亞洲金融市場各項交易操作，加上內部優化利率、匯率與衍生性商品交易平台，推動交易量或市場占有率均名列市場前茅，成為備受國際間銀行同業肯定的交易夥伴；《The Asset》今（2020）年調查亞洲各主要交易室與約300名固定收益交易員，經過二階段提名審查程序，頒予永豐銀行「Top Investment House in Asian Local Currency Bonds for 2020（Highly recommended）」（最佳亞洲本地貨幣計價債券交易機構）與「Most Astute Investor（Rank 8）－謝采紋」（最佳交易員）2雙料肯定。

永豐銀行表示，將持續以「協作、同理心、擁抱改變、數據驅動、成功驅動」五大數位精神，優化各項金融商品交易平台、創新多元化避險商品與提升服務品質及精進人員專業，在瞬息萬變的金融市場中提供客戶全方位資產負債管理策略，並發掘各項最適投資機會。

主辦債券發行、次級市場交易 獲高度肯定

永豐金證券的專業實力亦獲《The Asset》高度肯定，共獲6項殊榮，包括「臺灣公司債次級市場最佳債券商」（Top sellside firms in the secondary market-Corporate bonds-TWD）第一名、「臺灣政府公債次級市場最佳債券商」（Top sellside firms in the secondary market-Government bonds-TWD）第一名、「臺灣政府公債發行最佳主辦機構」（Top arrangers-Investors’ Choice for primary issues-Government bonds-TWD）第三名，並首次獲得「臺灣公司債發行最佳主辦機構」（Top arrangers-Investors’ Choice for primary issues-Corporate bonds-TWD）第三名。

同時、個人表現亦在眾多金融銷售人員中脫穎而出，游惠如及陳沂爭分別獲得「臺灣最佳債券銷售員」（Best Individual in Sales, Taiwan）第三名與佳獎。

永豐金證券的公債及公司債的成交量已連續三年獨佔鰲頭，加上積極參與初級、次級交易市場，連年獲評優良中央公債造市商。永豐金證券表示，2020年是關鍵性的轉機年，啟動數位轉型計畫貫穿產品、流程到服務優化，包括財富管理複委託、固定收益、金融商品交易都展現良好的成果，將以卓越成績為目標，持續追求創新與領先。