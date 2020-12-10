全球人壽致力新創投資、小額保險獲金管會雙奬肯定

秉持「因為愛 責任在」的品牌理念，全球人壽長期呼應政府推動的綠色金融行動方案，並且長期關注社會現象、善盡企業社會責任，榮獲金管會109年「投資新創重點產業評選優等獎-專案運用組」及「辦理小額終老保險-表現優良獎」雙獎殊榮肯定，10日於交通部鐵道局國際會議廳20樓舉行頒獎典禮，分別由金管會主委黃天牧與副主委許永欽授獎，全球人壽總經理馬君碩代表領獎。

政府近年推動「亞洲‧矽谷」、「智慧機械」、「綠能科技」、「生技醫療」、「國防」、「新農業」及「循環經濟」等「五加二產業創新計畫」，希望帶動台灣產業升級及結構轉型。另一方面，金管會推動「綠色金融行動方案」，除將綠能科技列為五大創新產業政策計畫之一，全力發展再生能源及相關產業鏈，也鼓勵綠色融資、引導保險業資金投資綠能產業、促進綠色金融商品多元化及培育綠色金融人才等，協助金融業掌握綠色金融商機，2020年更擴展至涵蓋ESG（環境、社會、治理）面向之永續金融。

全球人壽近兩年致力投入國內綠能相關項目，包括經由股權投資及專案融資參與「哥本哈根基礎建設基金 (CIP)」主導的彰芳西島離岸風場開發項目，以及投資新台幣計價的綠色債券挹資於台灣的離岸風電計畫，與國內合作夥伴籌組再生能源公司，直接參與國內太陽能以及陸域風電投資項目，並透過投信子公司發行的私募股權基金間接參與，藉由前述一系列多元投資管道積極投入國內綠能相關項目。在新創部分，全球人壽自去年至今年（2019～2020年）已投入三個創業投資項目，並將持續進行新創相關投資項目的評估。

在小額終老保險方面，根據金管會最新統計，截至109年10月底止，小額終老保險有效契約件數逾54萬件，較108年同期47.6萬件成長13.4%。全球人壽善盡社會責任，響應政策性商品，推出小額終身壽險，以相對便宜的低保費建構基本的終身保障，使保障家庭的防護網更加穩固，並獲得「辦理小額終老保險-表現優良獎」殊榮肯定。

全球人壽榮獲金管會109年辦理小額終老保險表現優良獎肯定，由金管會副主委許永欽 （圖左）授獎，全球人壽總經理馬君碩（圖右）代表領獎。圖／全球人壽提供

全球人壽深耕台灣已逾20年，除了關懷社會弱勢、友善環境，企業永續的一環更包含對保戶的承諾，持續推出符合市場需求的保險商品，公平對待並滿足每一位客戶的需求，強化金融服務的可及性、使用性及品質，落實普惠金融的最高目標，並將「愛與責任」落實在9大公平待客原則的每一個細節，成為全體同仁從事保險業務、提供保險服務之核心價值，並為客戶最信任的終身夥伴。展望未來，全球人壽將持續強化公司治理，提供客戶最優質的服務體驗，透過公平待客的優質服務，延伸守護人們一生愛的需求與保障，矢志成為台灣壽險業的標竿典範。

