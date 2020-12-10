國泰台灣5G+ETF 首日掛牌交易量突破16.7萬張

台股在「5G國家隊」如台積電、聯電等相關個股輪動攻堅帶動下，11月以來週線已見連五紅，指數屢創新高，更站上「萬四」大關。國泰投信看準台灣擁有全球最強的5G供應鏈，11月推出國泰台灣5G+ ETF(00881)，這是台灣正港第一檔100％鎖定台廠5G科技股的ETF，且在12月10日掛牌交易。該檔ETF今甫上市即呈現價量齊揚，收盤突破16.7萬張，掛牌首日表現亮眼。



國泰投信此次成功熱募新台幣近80億元、受益人數突破24,300人，超越國泰永續高股息ETF(00878)曾締造的台股ETF史上最大IPO金額紀錄之外，更一同見證00881掛牌上市的重要時刻。



針對台股投資該何去何從？國泰投信董事長張錫指出，台灣防疫表現佳、企業獲利好，加上美國聯準會預計至2022年都不升息，市場資金充沛，都助攻台股向上攻堅，投資人若想抓住下一波漲勢，就要敏銳觀察趨勢向上發展的產業，如明年將引爆大商機的5G產業，而我們所在的台灣即擁有全球最強的5G供應鏈，而這也是為何國泰投信為民眾抓住台灣5G科技財，不但商機能鏈結全球，更能直搗在地商機。

國泰台灣5G+ETF(00881)經理人蘇鼎宇表示，5G手機是疫後時期手機市場回溫的關鍵動能，根據國際研調機構Gartner發布最新報告指出，今年第三季全球手機銷量約3.66億支，主要貢獻來自於蘋果5G iPhone12及安卓系統在5G手機上的推動；中國地區5G手機滲透率也傳出連續5月達60％以上的好消息，目前市場普遍認為若美國取消對華為5G晶片的製造禁令，將為5G手機迎來高速增長期，對此，台灣相關晶片廠也樂觀看待明年5G手機出貨動能有望翻倍增長至4.8億支，利多消息不斷傳來，也意味著台灣5G供應鏈及相關類股表現將更值得期待。

國泰台灣5G+ETF投資具關鍵地位的台灣5G相關產業，符合投資人需求，廣獲市場認同下，上市當日即打破國泰投信發行ETF單日成交量紀錄。國泰投信特別提醒投資人，因產品符合市場需求，剛上市期間會有投資人追捧現象，產生溢價的狀況，建議投資人可以關注市價與淨值的偏離幅度，如投資人看好台灣5G產業，想搭上5G投資大趨勢，應在合理的溢價範圍內進場。