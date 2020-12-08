土銀舉行公益信託捐贈儀式

響應信託2.0 異業結盟營建署作包租代管333專題演說

金管會為鼓勵信託業者辦理高齡者及身心障礙者安養信託業務，舉辦為期5年安養信託業務評鑑，土地銀行已連續4年榮獲評鑑績效優良銀行佳績。為表揚委託人109年度捐贈公益信託總金額達新臺幣2,660萬元之善行，土地銀行於12月8日假總行舉行「公益信託捐贈儀式」，該活動由愛盲基金會愛盲樂團揭開序幕，演奏經典動聽歌曲，現場氣氛溫馨感人，展演一場豐厚心靈的公益音樂饗宴。

土地銀行董事長黃伯川表示，本行為國營銀行值得信賴託付，秉持熱心公益、嘉惠社會的信念，配合政府推動銀髮安養及身心障礙者照顧福利政策，提供委託人財產信託管理機制，為善盡企業社會責任，自105～109年度期間受理50位委託人合計捐贈新臺幣22,498萬元，藉與各縣／市政府合作創新成立「社會福利公益安養信託」，將各方善心人士之捐款以土地銀行為橋樑，資助中低收入及身心障礙或家庭遭逢變故者生活所需，鑒於捐款人擔心善款如無妥善控管機制，恐無法真正交付需要幫助的人，故透過各縣市政府社會局／處平臺提供受益人名單資料庫及由社工師提供符合資格之受益人名單及訪談資料後，由土銀將款項撥付社會局／處控管再按月撥付予需要幫助的人，此種以安養信託結合公益信託類型，讓公益傳愛幸福得以延續。

內政部營建署國民住宅組組長歐正興就「社會住宅包租代管計畫」333專案專題演講。圖／顏謙隆

土銀客群特性多屬不動產持有者，出租使用亦不在少數，為深化金融服務，思考與社會住宅政策連結為異業結盟俾利延伸服務，特別邀請內政部營建署國民住宅組組長歐正興就「社會住宅包租代管計畫」333專案專題演講，該專案參與包租代管房東、房客享有「3稅有減免、3費有補助、3年有服務」的獎勵，而房東除可提供不動產供社會住宅運用外，並可約定將租金匯入信託專戶，按委託人／房東指定方式運用信託財產支應其生活所需，藉由異業結盟專業分工合作，以落實金管會推動信託2.0全方位安養信託，亦可協助政府促進租賃市場發展政策。

土地銀行持續與縣／市政府合作推動「社會福利公益安養信託」，期喚起對弱勢族群安養生活的關注及重視，以真正達到善盡社會責任之公益目的，除確保委託人善心確實資助最需要的人外，並可減輕政府社會福利財政負擔。 為普惠金融提供更多元信託服務，土地銀行信託部成立「信託2.0工作小組」，對內以信託為核心引擎整合內部資源發展創新多元商品與服務；對外則以專業分工異業結盟合作提供一站式信託服務。同時在分支機構已設置信託專員，並配合金管會未來規劃推動「高齡金融規劃顧問師」和「家族信託規劃顧問師」證照之認證制度，鼓勵行員取得專業證照且納入行員專業考核加分項目，為信託2.0業務起跑預作準備。