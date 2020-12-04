AI智能投資理財工具 協助投資人創造獲利

韓國史上最年輕的職業棋士：現年13歲的天才圍棋少女金恩持承認在網路比賽中使用AI作弊獲勝，被南韓棋院勒令停權1年，這起事件再度突破人們對AI應用的想像。

AI真的有這麼厲害嗎？在金融領域中，「智能投資、理財機器人」已經熱門了好一陣子了，為什麼利用AI技術與數據分析，能為投資人增加獲利機會？

該進場還是出場，全憑「感覺」在投資？

專精於AI智慧與大數據分析的交大電機博士麥克洪認為，這要先從投資最常遇到的3大問題開始談起，也就是沒時間研究、不知道何時該買該賣，以及無法克服貪婪與恐懼的人性盲點，導致很多小散戶經常只能被主力牽著鼻子走，才讓投資老是一進場就跌、一出場就漲。

很多投資人是憑「感覺」在投資，被市場投資氛圍或媒體報導帶起的風向影響，加上沒有時間研究財報等市場資訊，缺乏專業知識的情況下無法找出具有投資價值的公司，很有可能誤信小道消息或熱門標的，成為被坑殺的散戶受害者之一。

AI＋大數據 破解人性追高殺低的投資盲點

為了解決投資人因為專業知識不足或人性因素等問題，市場上出現「AI智能投資、理財機器人」等工具，協助投資人買賣理財商品，還有機會進而創造比大盤平均還優的獲利表現。

投資人常針對國內外股票市場做了許多功課，但最終獲利結果常不如預期。圖／shutterstock提供

麥克洪與台大、交大博士級團隊共同研發的股票期貨分析系統「股票王」，使用人工智慧AI加上大數據分析開發而成。麥克洪認為，使用AI對投資最大的好處就是能排除人性盲點，如果投資人能有一套好的技術分析系統，不僅能穩定情緒，更重要的是可以用最理性、冷靜且快速的方式判斷市場動態，尋找獲利空間。

麥克洪以分析軟體獨創的「樓梯線」功能為例，系統根據20多種技術分析工具與模型，價格波動與週期變化等邏輯，以數據資料作為依據推測市場走向，加上特殊的多觀點進化模糊類神經基因演算法(MAEA)，透過數值計算來歸納學習，模擬人類大腦中的辨識、決策、推理等運作方式，讓系統從茫茫股海中找出具有潛力的投資標的，並以簡單明瞭的方式判斷進出場的時機點，投資人不需要理解系統背後複雜的資料運算，甚至不用天天盯著盤勢。

麥克洪老師致力於探索數據變化，擺脫傳統技術分析的框架，運用投票表決自動思考的機制。圖／股票王粉絲團提供

麥克洪提醒投資人，市場上相關的AI理財工具提供的服務不盡相同，建議投資人還是得確認工具本身的開發程度與團隊專業性、系統優化及更新頻率等，再根據自身的需求與目的找到最合適的輔助工具，才能有效應用AI找出最佳的投資策略。

麥克洪老師小檔案：高欣證券投資顧問總經理，國立交通大學電機與控制博士、具證券期貨雙分析師證照、專精人工智慧AI+大數據。與台大交大博士級團隊一起研發“股票王”決策軟體，於金融投資業已有十三年以上的經驗。

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