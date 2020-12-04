動盪環境下 對投資組合管理的因應

PIMCO集團投資長艾達信 (Dan Ivascyn) 與傳統產品策略主管David Fisher談論PIMCO近期召開的投資委員會中的討論內容，分享在當前動盪的環境下，投資委員會對於投資組合管理的想法。

PIMCO集團投資長暨董事總經理艾達信 (Dan Ivascyn)(左)。PIMCO董事總經理兼傳統產品策略主管David Fisher(右)。圖／PIMCO(品浩)提供

投資委員會對於利率和信用利差的看法

如果參議院再次由共和黨掌控算是較溫和的結果，相當於維持現狀，市場基本偏好這種局面。展望未來幾年的各種情境，尤其在當前的通膨與利率水準下，PIMCO認為某些尾部型態情境將可能引發更多疑慮。假設當前國會和總統皆由民主黨掌控，各種可能情境預期會少很多。從長期觀點而言，PIMCO認為未來幾年通膨應會持續受控，因此利率較有機會呈區間微幅波動。根據PIMCO的基本預測，如果較全面地思考整體政策，由於缺乏十分激進的財政刺激措施，央行在這完整經濟週期得施力更多，那麼信用利差的前景可期。

若結果一如預期，分立政府則存在一項隱憂，經濟和市場有時仍不免面臨意外事件衝擊，屆時恐更難及時獲得財政援助。3月疫情期間央行與財政當局曾聯手推出非常強力的應對措施，然而身處政局極度僵持的狀況下，甚至可能是徹底停擺的局面，至少存在的一種風險是央行的效能不如以往。當市場需要財政援助時，付諸實現的難度恐遠高於今年3月。因此即使PIMCO對於風險性資產抱持著審慎樂觀的基本看法，但此種政權結構恐進一步放大脆弱性，一旦市場遭逢無預警的負面事件衝擊，將更凸顯這種脆弱性。

新冠肺炎疫苗出現正面消息，對風險性資產、信用利差的看法

對市場而言，疫情依舊是極大的不利因素。目前面對病例激增的局面，美國境內和歐洲許多地區最近幾週也是如此，PIMCO認為這將導致短期壓力遽增，同時經濟重點區域再度封城。但PIMCO對疫苗抱持正面看法，其效力將可能高於市場目前所期。PIMCO認為疫苗的分配，應可較市場目前預期更具效率，後續也可望出現其他療法，大幅降低新冠病毒感染者的不適程度。很可能最快在今年底、明年初，疫情對於經濟的衝擊就會顯著降低。若真如此，明年經濟可望有較大程度的復甦。只要能有效抑制病毒，就可為股市注入強心針。信用市場亦然，尤其是迄今受疫情危害最深的部分信用市場領域，例如：商用不動產、飯店、休閒、零售等產業。伴隨這種復甦形式的另一個效應，即為資產大幅輪動，無論是固定收益或股票市場皆然。

此外，PIMCO預期中長期而言，利率可能會呈區間微幅波動。若疫情緩解促使復甦加速，就可能導致升息壓力，但PIMCO認為殖利率的上升幅度，可能不會超過一碼，若以10年為例的話，或許會稍微高一點。儘管短期經濟看來疲弱，但PIMCO不認為利率會像某些市場預測所說的將疲弱數年。

對高收益債券的看法

PIMCO審慎看待高收益債領域，從3月起高收益債券一直表現得非常好，或許利差還會進一步收斂，但就算出現V型復甦，也還是可能有陣痛期。一旦企業陷入困境，投資人必須警覺到復甦情況恐怕遠不如以往。相較於前幾個月，針對此領域PIMCO採取更審慎選擇的態度。

對亞洲固定收益市場的看法

此領域對PIMCO而言戰略意義重大，因為該市場與中國更為息息相關，舉凡中國的經濟成長、中國的政策等，身處必須大幅調降報酬期望的環境，此領域相當值得投資人納入考量。至少就中長期而言，PIMCO對該領域抱持建設性看法，但必須審慎選擇，因為短期仍面臨經濟不確定性。

對歐洲資產與英國脫歐的看法

PIMCO預期英國脫歐將持續引發市場動盪，歐洲整體亦會持續籠罩在法規和其他經濟變數所引發的震盪之中，因此必須謹慎應對歐洲市場。就一般代操而言，PIMCO依然看好銀行業。新冠疫情導致歐洲的信用債和信用市場的其他領域發債量增加，預期未來幾年銀行會有另一輪的出售資產以重振其資產負債表。這類投資不盡然適合一般共同基金，反而比較適合另類投資的委任操作，例如：有辦法承擔流動性風險的委任模式。PIMCO預期歐洲不良貸款可望會有具吸引力的投資機會，以及重新履約貸款和其他相關投資，但必須確保擁有正確的投資工具，才有辦法執行這些投資策略。

對私募與公開信用資產的看法

相對而言，私募信用資產極具吸引力，但情況並非一直如此。現在身處的市場環境是央行使用相當直接的工具，只因那是央行唯一擁有的工具，去支撐最具流動性、最傳統的領域。聯準會持續買進的公司債是個好例子，其中大多數都是較傳統的大型企業。許多流動性都還沒進入企業、不動產市場的私募領域。現階段的私募信用資產投資評價看來極具吸引力，尤其在收益率前景極低迷的環境下，若能承受流動性相對較低、較複雜，而非單純股票或債券風險的話，PIMCO認為這是當今市場中，評價最值得注意的選項之一，無論美國、歐洲，甚至亞洲皆然。就PIMCO目前所見，可能是最具高度信念的投資機會之一。