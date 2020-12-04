【數位轉型・登峰造極】徐苓芸相信持續做對的事 造就標竿團隊

對中國人壽應許通訊處處經理徐苓芸來說，2020年跟隨公司轉型工程前進，1～6月業績較去年同期成長54％、人力翻長一倍，此逆勢成長要感謝中國人壽全面導入轉型工程，透過大數據選才、育才更為系統化。新人加入單位後因材施教，幫助他們融入業務工作，建立自信強化定著率。

受到Covid-19疫情影響，保險銷售今年都面臨不小挑戰，徐苓芸所領導的應許通訊處卻能逆勢成長，徐苓芸說，要感謝公司啟動轉型工程，藉由中壽獨家開發「i-Agent」系統，讓夥伴可以參考大數據分析的結果，在拜訪客戶在接觸之初更能快速拉近距離、創造話題；也能讓夥伴更了解準增員對象的優點與盲點。新人加入單位後也能透過「i-Agent」系統因材施教，幫助他們融入業務工作，建立自信，強化定著率。

應許通訊處每天早晨晨會前會與夥伴一起用敬拜、讚美、禱告的聲音開啟工作的每一天。圖／中國人壽提供

信仰讓徐苓芸能時時用愛面對夥伴，應許通訊處每天早晨晨會前會與夥伴一起用敬拜、讚美、禱告的聲音開啟工作的每一天，團隊裡成員有困難，徐苓芸也都能苦其所苦，洞悉夥伴為何而煩惱並主動協助問題解決。徐苓芸說，團隊有一位單親媽媽，經濟的壓力讓她常常繳不起房租，但她卻從不開口向人求救，想借錢給她，她也不願意接受。徐苓芸默默地幫這位單親媽媽夥伴找到一間她付得起的房子，解決她的難題，並引領這位夥伴加入信仰行列，於公於私齊心一致，引領了一條通訊處發展的康莊大道。徐苓芸身先士卒帶著單位同仁朝著同一個正確的方向前進，他更由衷感念全體應許夥伴都願意相信，「相信持續做對的事，好事自然會發生」。

三大步驟結合「i-Agent」 增員更上手

徐苓芸說，保險業務是人的工作，增員穩定自然能累積業績。應許通訊處的增員策略是「全體總動員」，透過簡易的步驟搭配公司「i-Agent」系統，讓新人成功加入。她指出，應許通訊處將增員分為3大步驟：首先讓夥伴提供適性測驗給準增員對象，透過iAgent系統設計一連串的增員流程，鼓勵準增員對象參與單位舉辦的活動或課程。

為強化準增員對象考取證照的合格率，徐苓芸更特別安排考照夜訓班，她不僅全程參與，更提供晚餐、飲料甚至全勤車馬費，讓準增員對象安心念書考試，光是2020年至今就結訓了100人，及格率從30％提升到近100％，大大增加單位的增員動能。

導入數位學習 增強專業能力

銷售團隊新人流動率高一直是保險業特性，徐苓芸最大挑戰也是提升人才定著率，因此，徐苓芸善用公司數位資源與單位文化，幫助新人在保險業站穩腳步。徐苓芸舉例，有了「i-Agent」系統後，她可以讓新鮮人循序漸進有效成為全方位業務菁英，提升客戶管理及有效增員。其次，公司數位化後有獨特的e-learning系統，打造多場域的學習環境，讓業務同仁學習不受時間空間限制，隨時隨地自我充實，強化自己的專業能力。

除了善用數位化，徐苓芸也調整自己對年輕人的態度。她說，「我們那個年代加入保險業，願意慢工出細活、聽話照做；但現在的年輕人不一樣，比較講求速成，所以跟新人溝通的方式要跟著改變。」

首先是一件事多次溝通、講得淺白易懂不繞圈子。再來是拉長對他們的觀察期，從過往的三個月拉長為一年，等於用「時間換取空間」，用耐心培育新人成長茁壯。

徐苓芸也懂得建立團隊文化，讓新人加快融入速度，提出「手心向下」概念，她說「手心向下」分為三個層次，第一個層次是要求新人付出自己的本職，每天正常出勤、百分之百參與單位的會議與課程，這是新人自控紀律的第一步，若能做得好，代表已做好在保險業扎根的基礎。

在新人成為主管後，就來到「手心向下」的第二層：給予別人希望，分享自己克服業務工作瓶頸與障礙的經驗，告訴新人如何創造好的績效與表現。第三個層次則是無私的給予希望與藍圖，讓新人知道眼前的主管就是自己未來的樣貌，向成功者學習，主管則會不求回報的給予、幫助新人晉升定著。

信仰讓徐苓芸自許是神的職人，帶領團隊一路成長，讓夥伴在團隊找到定位。她也很感謝團隊成員的付出，「單位很多夥伴從20年前跟隨著我一起打拚，彼此間就像兄弟姐妹一樣，讓單位猶如家庭一樣溫馨、互相扶持，有他們，才有現在的應許通訊處。」

應許通訊處成立以來都會在每年第四季檢視今年目標、做最後衝刺，然後設定明年目標，徐苓芸說今年應許通訊處有63組成員，明年的目標就是100組，讓更多人進入應許、圓夢成長。

座右銘

忘記背後，努力面前，向著標竿直跑!!

職場達人小檔案

入行資歷：22年

單位人力：178人

個人與單位得獎紀錄：中國人壽109年度高峰表揚會_通訊處經理組大聯盟第一名、中國人壽108年度極峰表揚會_通訊處經理A+組第十二名、中國人壽108年度高峰揚會_組織培育通訊處經理組第四名、中國人壽107年度極峰表揚會_通訊處經理A組第四名、中國人壽107年度高峰表揚會_通訊處經理A組第九名