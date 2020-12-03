一銀圓夢音樂會 支持身障團體站上舞台

第一銀行文教基金會12月2日首度於台北中油國光廳舉辦「第一圓夢舞台」音樂會，一圓身障團體登上大舞台的夢想，他們突破身障侷限，舞出生命故事，以溫暖音樂感動人心，盼能在後疫情時代，給予現場聽眾最溫暖的力量。

第一銀行文教基金會長期推廣社會公益，支持音樂與藝術文化傳承，2011年起與台大醫院合作舉辦「點亮人生 第一圓夢舞台」愛心關懷音樂會，提供身心障礙朋友表演舞台，10年來已舉辦逾50場音樂會，邀請視障、聽障、肢障、智能障礙及偏鄉孩童等61組團體，吸引逾1萬人次前來欣賞，讓許多有才華的身心障礙朋友展現才藝與自信。

本次音樂會首先由「古舞團」帶來精采的現代舞表演，揭開音樂會的序幕，舞者以多變的手勢及華麗的舞步，展現出精湛的舞藝。此外，也特別邀請身障團體「夢想者聯盟」與「菲比樂團」共同演出，他們將生命的挫折轉化為力量，融入於樂曲中，帶來一系列精采的舞蹈、歌唱及自彈自唱，包含《我的未來不是夢》、《我是一隻小小鳥》等多首經典好歌，展現充滿生命力及自信的演出，帶領現場觀眾走進時光隧道，回味當年的歲月，透過對音樂的熱愛來彌補身體缺憾，將勇氣、毅力及樂觀精神傳遞給現場每位聽眾，鼓勵大家正向面對人生，贏得現場如雷掌聲。

第一銀行文教基金會成立於1999年，致力於推展社會公益，除了常態性、持續性的邀請弱勢團體於台大醫院大廳表演外，也舉辦畫展、大型交響音樂會、健康講座等活動，推廣本土藝文及健康意識，近年更深入花蓮、澎湖等偏鄉離島舉辦義診，還曾跨海前往柬埔寨、寮國舉辦義診及愛心關懷活動，嘉惠數千位當地居民，善行遍佈國內外，備受各界肯定。未來第一銀行文教基金會將持續扶助弱勢、推廣公益，實踐企業社會責任，讓社會更祥和美好。