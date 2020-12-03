遠雄人壽深連五年獲保險品質獎優等

連續五年榮獲「知名度最高」優等，今年再獲「業務員最優」、「理賠服務最好」肯定

日前現代保險雜誌公布「2021全國最佳壽險公司排行榜」調查，遠雄人壽連續五年榮獲「知名度最高」優等肯定，勾選率較去年增加，同時「業務員最優」、「理賠服務最好」評比項目亦獲得優等殊榮，這項調查來自於消費者最真實的評價，也印證遠雄人壽堅持以穩健踏實的營運模式，提高大眾保險保障所做的努力與成果，深獲消費者認同。

遠雄人壽總經理趙學欣表示，遠雄人壽由上到下落實「待客如親、同理用心」的服務內涵，從前端的商品設計到後端的保單服務，皆以客戶需求與權益為出發，「我們相信付出才會傑出，堅持到底一定能讓更多人看見。」在此次保險品質獎—業務員評比調查中，無論是再購族或首投族對遠雄人壽業務員皆有高度評價，遠雄人壽保險業務員第十三個月定著率更連續多年名列前茅，也成為消費者主動推薦的原因。另外在理賠服務評比項目上亦獲消費者肯定，遠雄人壽致力推動公平待客，結合金融數位科技精進理賠效率，加入保全/理賠聯盟鏈，打造最佳客戶體驗；內部則透過跨部室協作簡化作業流程，傾聽客戶聲音，讓保戶獲得最專業與即時協助。

近年，遠雄人壽以「做自己的英雄」系列影片重塑品牌意念，藉由八位年輕人真實題材，鼓勵Y世代勇敢追求、讓人生變得更好更有意義，吸引大眾高度關注及廣大好評，不僅引發共鳴提升品牌形象，更拉近與消費者關係。此外，積極推動喘息服務戲劇工作坊，由果陀劇場專業導演帶領家庭照顧者，透過戲劇輔療獲得心理及肢體抒壓；致力青年培力，舉辦金險獎校園網路影片徵件活動，打造專屬Z世代青年理想實踐及發聲平台，同時支持健康運動，培育世新大學女子籃球隊。遠雄人壽期發揮企業力量，從保險保障開始，涵蓋各年齡層生活所需，朝ESG永續品牌目標持續發展。