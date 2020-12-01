南山產車險理賠服務滿意度達98% 獲品質奬四項肯定

由現代保險健康理財雜誌舉辦的「2021保險品質獎」，南山產物榮獲「最佳形象」、「最佳專業」、「最佳售後服務」以及「最值得推薦」四項優等獎。展現南山產物專業經營及創新服務的優質品牌形象，深獲保戶的信賴及肯定。

根據南山產物的統計數據分析，在大多數的車禍事故現場，保戶真正希望理賠人員抵達現場服務的需求其實不高，而是希望能透過一通電話迅速聯絡到保險公司，並透過客服人員引導即可完成意外事故現場處理，節省保戶在現場耗時等待時間。

為了讓所有車險賠案均能做到客戶一通電話、南山產物即在30分鐘內啟動理賠，南山產物積極持續改善服務流程、增加人力與強化專業訓練，以及建置系統加強服務的品質與效率，結合「車險理賠自動派案系統」、「理賠受理主動通知客戶」、「車禍事故現場轉乘服務」(註)與「理賠APP-交通事故理賠系統」等四項獲得經濟部智慧財產局所審定核准的保險科技專利，讓車險理賠作業流程更加簡化、精進。

客戶若發生交通事故，只要撥打理賠專線0800-00-5678，提供「駕駛人姓名」、「電話」與「車牌號碼」，即啟動理賠申請程序。而在客服人員與保戶溝通的同時，案件資訊就已透過「車險理賠自動派案系統」依照事故地點、案情複雜性，再交叉比對理賠人員的專業性質、待處理案量及出勤狀況後，自動指派專屬理賠人員，並以簡訊通知保戶其專屬理賠人員姓名及電話。

此外，每位南山產物理賠人員所配備的平板電腦中，都安裝了一套南山產物自行研發的「理賠APP-交通事故理賠系統」。透過內部系統串接，理賠人員可立即獲得保戶資料、承保內容、受理編號及事故情況，即時掌握最新資訊，並在電話受理後的30分鐘內聯繫客戶，協助處理車禍事故，後續更會主動通知理賠進度。

南山產物自2019年1月開始導入0800電話理賠申請服務，當時電話進線與傳統書面申請理賠相較僅佔31%，而同年7月份起就突破9成。截至今(2020)年8月底止，電話理賠申請與受理的比例已突破並維持在98%以上，且整體車險理賠服務的客戶滿意度也高達98%。

南山產物秉持從客戶角度思考的理念，致力為個人及企業客戶提供創新多元的保險商品，及後續貼心快速的理賠服務，協助個人、家庭、企業，以及客戶所重視的各項資產，建構全方位的風險防護網。