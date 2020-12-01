遠雄人壽參與「爺奶Color Walk」提倡健康樂齡

最新出爐的金馬影后陳淑芳高齡81歲，領獎時她說道：「我會一直演下去，直到我不能演為止。」積極樂活的正向精神，與遠雄人壽一直以來針對銀髮長者，提倡「迎接人生最美麗的無齡年代」的主張不謀而合，除了持續提供友善的樂齡服務，同時透過公益贊助呼籲社會大眾關注身邊的長者。今年不僅支持弘道老人福利基金會舉辦「爺奶Color Walk」公益健走，活動當天並出動遠雄人壽志工團到現場與「壯世代」爺奶互動，呼籲民眾重視自身與家人的健康。

已經邁入第七年的「爺奶Color Walk」，今年共計有2,000位民眾參與，參與者從1歲到101歲，橫跨老中青幼四代，堪稱是一場史無前例的銀髮盛會，也讓大家見識到長輩健康活力的一面。為了讓民眾從活動中輕鬆體驗健康樂活、預防老化的重要性，遠雄人壽攤位提供血壓測量服務，呼籲大家照顧長者健康；此外設計「手腦並用」及「肢體協調」等闖關遊戲，幫助壯世代爺奶維持不老化、不懈怠的頭腦與身體，只要完成其中一項任務即可抽獎，獎品包括健康U型枕、潮流運動毛巾等200份健康好禮。健走是長者很好的體適能活動，同時也能提高心肺功能、舒緩情緒，遠雄人壽希望藉此拋磚引玉，引領更多年青世代陪著家中長輩一起外出運動。

台灣將在2025年邁入超高齡社會，這群壯世代族群不僅長壽，身心靈依然活躍，遠雄人壽關注高齡化議題，提倡「健康老化、活躍老化」健康照護理念，給予一輩子的安心保障，更連續兩年獲金管會頒發「小額終老保險表現優良獎」。此外，持續提供陪同就醫、接送服務、居家照顧、銀髮住宅等加值服務，全面守護銀髮保戶，貼心打造自由活躍的樂齡生活，這也是遠雄人壽堅守保險助人的永續責任與承諾實踐。