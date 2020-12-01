國泰蟬聯保險品質獎殊榮 囊括八項大獎

由現代保險雜誌分別針對壽險與產險公司所進行的「全國消費者壽險購買行為暨最佳壽險公司」及「千大企業產險購買行為及滿意度」調查結果出爐，並於今日(12/1)舉辦「保險品質獎」頒獎典禮。國泰人壽一舉奪得「知名度最高」、「業務員最優」、「理賠服務最佳」及「最值得推薦」四項特優，這也是國壽連續9年囊括四項特優肯定，國泰人壽宮篤志副總經理與吳總慰副總經理出席領獎。而國泰產險再次獲得消費者肯定，榮獲「最佳形象」、「最佳售後服務」、「最佳專業」以及「最值得推薦」三項特優及一項優等的殊榮，由資深副總經理許嘉元及副總經理姚棋馨副總代表領獎。

大樹為您撐傘 全方位服務

國泰人壽以「保險+科技，幸福更靠近-Smart, Simple,Safe」為願景，希望透過科技將保險融入民眾生活當中。過去當發生保險事故時，保戶才會想到保險公司，而國泰人壽積極讓保險從事後補償走向事前預防，推出Cathay Walker健康促進計畫，希望透過健康促進來守護每一個家庭。除了目前進行中的Pokémon GO聯名活動，未來也將評估與更多異業合作，將保險服務及商品融入消費者數位生活場域，體現「大樹為您撐傘，讓人生總是好天氣」的企業價值。

國泰人壽相信，保險業是「以人為本」的溫暖產業，透過持續強化業務員專業能力並結合數位化的工具輔助，國壽逐步育成具備新世代數位能力的優秀業務員，提供具溫度的顧問式服務。2020年通過CFP®(國際認證高級理財規劃顧問)證書的國泰人壽業務員達442人，繼續蟬聯業界第一，也是全台目前擁有最多CFP®的金融機構，我們希望國泰人壽的業務人員不僅僅以商品銷售為導向，而是全方位的顧問角色。

國泰人壽也極為重視保戶服務體驗，今年以來陸續重塑提供給保戶的文件與官網資訊，讓生硬難懂的理賠內容，透過簡明白話方式呈現。於理賠服務流程設計中皆用心傾聽保戶聲音、融入保戶情境，並期待藉由理賠資訊透明化，翻轉以往民眾對於理賠專業不易理解，與流程不透明的印象，以實現「超越保戶期待的保險體驗」。

以人為本 邁向永續經營

國泰產險始終以「人」為本，持續為大眾建構多元便捷的服務項目，不僅應用金融科技，開發各種數位服務工具與平台，也持續推出多樣商品為民眾風險把關。以新種險商品為例，國泰產險觀察到國人飼養毛小孩比例提升，遂推出價格親民且保障完善的「寵物意外險」，除常見的意外醫療費用、意外喪葬費用、寵物侵權責任，更加碼寵物遺失協尋廣告及安置收容費用、意外傷害事故重新認養費用，更打造產險業界首張癌症醫療保險，提供寵物癌症病理檢驗費用保險及寵物癌症化學或放射線治療費用保險，當家中的毛小孩不小心罹癌時，即可透過保險減少飼主的負擔。

除此之外，國泰產險為台灣第一間自行遵循永續保險原則（Principles for Sustainable Insurance, PSI）的產險公司，秉持客戶為本、回饋社會的精神，長期關注弱勢關懷、老齡風險管理、農民災損補償與金融包容性等議題，致力研發相關保險商品與服務，並積極發揮損害防阻核心職能影響力，結合大數據與用路人經驗，與國立交通大學運輸與物流管理學系吳宗修教授合作，藉由現場查勘，製作出校園交通事故熱點現場道路狀況分析、道路設計建議、學生(用路人)防禦性駕駛對策，以及交通管理策略。。

國泰產險資深副總經理許嘉元表示，公司始終秉持著「以人為本」的精神，以「使用者」的角度為出發點，致力改善服務流程與導入新穎技術，盼國泰產險能成為值得民眾信賴的永續企業。