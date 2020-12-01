富邦人壽四度蟬聯《保險品質獎》四冠王榮耀

「知名度」勾選率高達9成，持續發揮國民品牌影響力

富邦人壽保險品質獎四連霸！《現代保險雜誌》公布「第28回全國最佳壽險公司排行榜」大調查，富邦人壽連續四年獲頒「知名度最高」、「業務員最優」、「理賠服務最好」、「最值得推薦」四項冠軍殊榮；在「知名度」評比中，富邦人壽更獲得高達9成的勾選率，持續發揮國民品牌影響力。



富邦人壽總經理陳俊伴表示，獲獎是一種肯定，也是期許自我、進階成長的動力。面對成熟且競爭激烈的保險市場，富邦人壽秉持客戶導向策略，不僅展現優異的經營績效，並專注於通路多元發展、數位科技服務運用、社會公益關懷等面向，同時致力於人才培育，打造堅實的專業團隊，提供全面且完整的保險規劃、強化國人保險保障。

「業務員最優」孕育保險菁英不遺餘力，專業形象深烙人心

在保險品質獎「業務員最優」評比項目中，富邦人壽勾選率領先群雄，連續四年蟬聯業務員最優寶座，「人才」是富邦人壽的發展基石，也是企業成長的核心。已連續十年榮登新鮮人最嚮往的壽險公司內勤組、外勤組冠軍的富邦人壽，業務團隊年齡結構維持年輕化，2019年新進同仁年齡低於30歲比例將近六成，除持續鼓勵年輕人及有志於壽險事業者加入，並在創業制與多元數位輔銷工具的推進下，不僅造就業務員個人與團隊成功，亦提升客戶服務品質。

富邦人壽首創業界開發FBFLI系統，引進社群軟體、陌生開發問卷及議題包、線上活動等，協助業務員擴大客源，同時藉由互動話題，提升與客戶的互動頻次、建立信任關係。另一方面，持續精進優化保單健檢系統「健檢百保箱」提高業務員服務品質與效率，透過清晰易懂的圖表數據，幫助客戶了解自身保障缺口，再由業務員提供全面且完整的保障規劃建議，讓客戶保險保障更趨完善。

「理賠服務最好」保險服務以人為本，科技輔助打造最有溫度的保險價值

在「理賠服務」評比中，富邦人壽滿意度亦超越同業。富邦人壽致力提供客戶「高效率、感動、主動」的全方位服務，我們始終站在客戶的角度積極導入各項保險科技、致力提升專業的品質與效率，如開辦保全/理賠聯盟鏈、推動「行動繳費」、視訊生調、專業健康服務團隊提供電訪或視訊理賠服務、保險金抵繳醫療費用服務等，針對不同族群提供各項金融友善服務，讓數位轉型不取代人的價值，而是更提升服務的廣度與溫度。



此外，今年面對新冠肺炎疫情肆虐，富邦人壽除積極配合政府防疫工作，秉持「保戶第一」的服務精神，不僅提出從新從優原則之理賠措施，更以「視訊生調」啟動「體檢替代方案」，減少保戶在防疫期間進出醫院之必要、做好健康管理。

「知名度最高」、「最值得推薦」持續發揮企業影響力，推動共好正向力

富邦人壽在「知名度」評比表現突出，以高達9成勾選率為業界最高；另在「最值得推薦」調查中，勾選率亦排名第一，成為最佳人氣王。能夠深獲民眾肯定是榮耀更是責任的開始，富邦人壽總資產於今年7月突破 5 兆元大關，隨著市場與客戶規模逐漸壯大，我們深知企業規模愈大責任愈重，未來，將持續以穩健踏實的永續經營策略，並因應市場環境變化、提供全方位金融保險服務，以滿足客戶多元的需求，實踐國民品牌之職責與承諾。



此外，保險是愛與關懷的志業，富邦人壽亦重視企業社會責任，積極守護失智高齡、倡議健康促進、推廣體育運動，並將全台每個據點打造成「友善好鄰居」，關懷在地、推展地方保險服務，持續為台灣社會創建共好價值。