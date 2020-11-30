元大銀行攜手警方 守護客戶資產獲表揚

元大銀行積極推動消費者保護及公平待客原則，致力成為客戶最忠實的長期夥伴，落實「臨櫃作業關懷客戶」服務機制，今年9月台中市豐原分行成功攔阻1萬6,900美元(折合新臺幣約50萬7千元)臨櫃匯款，獲得台中市政府公開表揚，由市長盧秀燕親自頒獎。

元大銀行行員主動關懷臨櫃客戶，今年9月3日下午兩點，台中市一名女子前往元大銀行豐原分行，欲匯款1萬6,900美元(折合新臺幣約50萬7千元)到海外，女子聲稱在網路上認識外籍男友，因經營建築業，執行工程標案需要支付稅金，急需協助。所幸行員即時發覺有異，並通知員警到場勸阻，警民聯手成功守護客戶財產安全。

跨國交友詐騙盛行，根據內政部警政署針對「臨櫃提(匯)款詐騙手法」統計資料，今年前8月「假交友(投資詐財、徵婚詐財)」百萬財損案件逾500件，佔總詐騙案件六成；元大金控及元大銀行為擴大反詐騙推廣，多次與警政署「165反詐騙諮詢專線」合作，也將再次透過「165反詐騙宣導」粉絲專頁線上社群媒體動員，加強宣導實效。

元大銀行秉持正直、誠信的企業文化，重視消費者權益，並以「公平待客原則」為核心，由總經理擔任「公平待客原則推動小組」召集人，每月向董事會提報工作報告，根據元大銀行統計，今年1至10月，分行人員共成功防止20件詐騙案件，金額達新臺幣1,223萬2千元及2萬6,200美元，守護客戶資產成效卓越。