中壽展數位創新 「大人生」落實保險精神

大膽擁抱InsurTech實現永續金融

創新是企業成長及永續經營的驅動力，中國人壽參加2020 Taipei FINEXPO台北金融博覽會，秉持保險專業的初衷，以永續金融為主軸，積極運用科技賦能，讓有感服務再升級，並盛大展出「數位創新」及「普惠金融」作為，展現中壽永續經營的決心與價值。

中壽洞觀社會趨勢，透過數位科技應用推動創新，具體落實中壽「愛與關懷」的核心精神，並以「大人生」為數位發展策略，即「大」數據、「人」工智慧及「生」態圈，藉由「大人生」讓保險創新能運用在保險生活場景中，帶來更多暖心服務體驗。

在數位創新展區，中壽應用人臉辨識技術，讓保戶「刷臉」就能買保險，真正創造並落實以使用者為中心的服務體驗；此服務除了是國內首家申請並通過金管會保險局審核外，更榮獲2020保險業亞洲獎（Insurance Asia Awards 2020）「年度數位創新獎」（Digital Insurance Initiative of the Year）的國際肯定。人臉識別技術展現高度認證能力，能有效確保通過辨識者為保戶本人，並輔以錄音錄影功能，大幅降低冒名投保及投保內容不符等爭議，保障保戶權益；過程中有效節省時間、提高客戶投保便利性。

中壽參與2020金融博覽會，落實永續金融，並以 「大人生」展數位創新。圖／中壽提供

在普惠金融展區，中壽以「友善金融」及「微型保險」雙主軸呈現中壽「愛與關懷」的核心價值，並以共創、共享、共好的精神，讓高齡長者、身心障礙朋友及經濟弱勢族群都能享有基本保險保障。2019年中壽推出國內首張、業界首創的特定身障者綜合險，並提供全國首創的點字版保險商品簡介，讓視障朋友可隨時閱讀保單內容，瞭解自己投保商品的保障，並提供商品簡介語音服務及無障礙商品網頁，讓保戶可依自身所需，與外界溝通無障礙，這些作為更榮獲2020保險業亞洲獎（Insurance Asia Awards 2020）之「年度保險創新獎」及今年度台灣企業永續獎之「創新成長獎」雙殊榮肯定。

在微型保險部分，中壽近年積極與各地方政府合作，透過公私協力守護需要的角落，包括：宜蘭縣政府、雲林縣政府、花蓮縣政府、台南市政府、台東縣政府、勵馨社會福利基金會、靖娟兒童安全文教基金會及慶興社會福利基金會等，迄今累計服務全國57,906名符合條件的經濟弱勢民眾，讓符合條件的經濟弱勢民眾享有基本保障，在普惠金融的推動上扮演重要角色。微型保險已連續六年獲獎外，今年再度名列於金管會公布之「金融服務業公平待客原則評核」排行前20%名單中，更是少數連續二年入選績優的壽險公司。

中國人壽強調，面對未來台灣社會趨勢的改變，將持續在「數位創新」及「普惠金融」方面著力，除了持續推展各項暖心服務，也將結合大數據精準行銷、AI人工智慧、區塊鏈等技術，運用在不同保險場景中，為友善金融生態圈及永續金融開創更多想像及無限可能。