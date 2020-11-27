國票證券承銷排名躍升前五 獲百大MVP經理人團隊獎殊榮

國票綜合證券資本市場部在副總經理劉淑方帶領下再獲佳績，11月27日獲得《經理人月刊》頒發2020年「百大MVP經理人」團隊獎，專業承銷能力再獲肯定。今年截至10月底止，國票綜合證券SPO主辦承銷件數排名第四，共計10件，籌資金額將近32億元。

國票綜合證券資本市場部近兩年來，在通路事業處處長施承璦、輔導評估處處長李美慧、副處長謝怡昇、企業理財處處長陳國安、協理陳玉華、財務顧問處處長林慧如帶領團隊努力不懈，在推動企業進入資本市場上市櫃（IPO）及企業再籌資（SPO）業務不遺餘力，承銷業務大幅增強。2018年，國票綜合證券主辦承銷件數達8件，首度擠進市場前十名，排名第八；2019年6件，排名第九；2020年至10月底10件，籌資金額將近32億元，為中型券商第一。今年IPO送件2件，市場排名第五，兩案亦於11月及12月份將相繼掛牌，SPO送件9件，市場排名第四，展現國票堅強承銷實力。

國票綜合證券資本市場部近兩年來積極招募優秀人才，打造專業分工、互助合作團隊，並建立「國票承銷」招牌，雖僅有中型券商的承銷組織規模，卻有雄厚堅強承銷實力，精選優質企業進行承作。同時運用金控集團資源整合，緊密連結投顧、創投、票券、租賃及金控大股東關係企業等資源，發展與承銷業務長期穩固之合作關係，帶給企業客戶全方位理財服務。

伴隨主管機關逐步放寬券商業務範圍，國票綜合證券從過去的單一業務項目擴展為多元金融業務，同時分散單一市場風險；由過去專注深耕台灣在地市場，佈局至全球金融價值鏈，並強化金控背景的資源整合綜效，提供更專業、更多面向的投資理財服務，為資本市場開創新局。

國票綜合證券資本市場部藉由強化國內承銷業務來累積實力，並致力於發掘具發展潛力之優質企業，成為發行公司在資本市場上一起成長茁壯的最佳戰友，共同創造卓越績效。 國票綜合證券主要三大業務為經紀、自營、承銷，全台共有25個營業據點。一路秉持「專業、服務、績效」的經營理念，以專業的人才滿足顧客需求，提供優質全方位金融理財服務。透過員工教育訓練培育專業的人才、建立專業的制度並且不斷創新專業服務流程，使國票成為顧客忠實的投資夥伴。