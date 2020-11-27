霸菱：結構性趨勢 有利於亞洲股票

目前，亞洲地區有許多有利的結構性趨勢，這些趨勢塑造了亞洲股市甚佳的投資機會，或許出人意料的是，新冠疫情及中美貿易緊張局勢反而放大了其中很多趨勢。

在東協及印度等其他新興亞洲市場，數位經濟尚處於初步發展階段，還相當不成熟，因此為投資者提供了許多機會，得以把握因科技日益普及和數位經濟崛起而帶來的長遠增長機會

在自大蕭條以來最糟糕的全球經濟狀況下，亞洲市場表現良好。的確，2020年充斥著種種矛盾—今年，由於各國政府暫停經濟活動，導致經濟嚴重萎縮，但一些股市卻創新高，主要原因是當地政府採取積極的財政及貨幣政策。市場表現方面，科技與非科技業、成功遏制新型冠狀病毒疫情的亞洲經濟體與仍受此疫情困擾的亞洲經

濟體，以及「在家工作」措施的受惠者及受此措施拖累者之間，都有著截然不同的境遇。

舉例來說，由於北亞市場的科技業比重更大，並成功遏制疫情，因此，這些市場今年表現優於東協股市。此外，增長型股票(通常包括科技、醫療保健及新型消費等受惠於疫情大流行的企業)亦優於價值型股票(例如銀行及旅遊股，此類股票受疫情影響更為嚴重)。

受惠於各國央行及政府及時採取積極措施，區內股市能夠自3月的低點反彈，而且反彈速度遠超出市場預期，尤其是在經濟萎縮及失業人數上升的情況下。與此同時，新冠病毒疫情亦有助於多項結構性趨勢的加速，因此，科技業中的大型股獲全面的評價上調。

目前，由於歐洲及美國分別爆發第二波及第三波疫情，疫情問題依然令人擔憂，但我們預計全球經濟於2021年有望繼續其復甦之路。此外，我們有望在研發有效疫苗的道路上又邁進一步，這有助於那些仍在奮力抗疫的經濟體擺脫困境。

由於今年企業盈餘觸底反彈，加上出現經濟復甦的範圍從中國及北亞經濟體擴大到東協及印度，尤其是一旦疫苗問世，我們對整體亞洲股市的前景持正面態度，此一觀點受到以下四個長線投資主題的支持：

數位經濟

在全球範圍內，科技在生活中的普及以及數位經濟的崛起是大勢所趨，而新冠病毒疫情更是加速了這一趨勢。科技方面，亞洲在不同領域處於領先與落後並存的狀態。例如，就普及率而言，電子商務及金融科技在中國的滲透率較全球其他地區、甚至較已開發市場都要高。然而，在資訊科技支出及雲端基礎設施等其他領域方面，中

國雖產生了巨量數據，但仍落後於美國。在東協及印度等其他新興亞洲市場，數位經濟尚處於初步發展階段，還相當不成熟，因此為投資者提供了許多機會，得以把握因科技日益普及和數位經濟崛起而帶來的長遠增長機會。但關鍵是要在東協及印度中選對新興領袖。

儘管亞洲新經濟還相對不成熟，但區內股市的構成正逐漸反映出這種樣態。五年前，中國移動及中國工商銀行等舊經濟巨頭是中國最大的公司，而如今，騰訊及阿里巴巴等新經濟巨頭在市值上已超越這些公司，並繼續為股東創造更大的價值。目前，東協地區似乎正經歷類似的變化，東協領先的電子商務平台及遊戲開發商SEA Ltd.在市值上超過了舊經濟巨頭新加坡發展銀行及新加坡電信

數位經濟的崛起為投資者帶來了令人振奮的長線增長機會。在不同價值鏈上有多種投資機會—從內容提供商(如騰訊)及平台營運商(如阿里巴巴)，到基建推動因素(如台積電及三星)等，不一而足。

人口統計：有影響力的亞洲中產階層

在亞洲的長線投資主題中，最具吸引力的一點就是其強勁的人口統計優勢。未來10年，亞洲預計將擁有全球最龐大的中產階層人口，並成為以中國及印度為首、價值最大的中產階層市場。了解清楚亞洲主要的中產階層是誰，有什麼購買需求，這對於企業的增長前景是箇中關鍵—而對於挖掘最有望受惠於這種結構性變化的企業亦是至關重要的。

可以說，如今最具影響力的亞洲中產階層非中國千禧世代莫屬，該群體約佔中國總人口的25％，而我們預計，印度千禧世代在未來十年將變得越來越重要。隨著中國千禧世代進入主力消費群體的年齡，已對市場產生重大影響。首先，於2018年，千禧世代在奢侈品牌上的支出約為人民幣4,150億元，遠超過老一輩在這方面的支出水平。與X世代相比，千禧世代對奢侈品(從手提袋、服裝再到行李箱)的消費預計在未來將會顯著增長，增幅有望達到50％。

銷售通路方面，擁有線上／電子商務的業務至關重要，這亦是在意料之中，因為電子商務能很好地迎合中國千禧世代的消費模式。考慮到千禧世代廣泛使用社群媒體，利用這一通路作為產品反饋的來源，有助於公司更快推出更為適合的產品。中國體育用品公司李寧，就是一個利用電子商務推動銷售增長及提高利潤率的公司例子。此外，李寧亦受惠於中國千禧世代更傾向本土品牌的趨勢，因為這一代對本土文化更為自信，對自己的身份更有認同感—而這亦有望更廣泛地惠及本土品牌。

去全球化及供應鏈多元化

去全球化是塑造亞洲投資機會的另一結構性趨勢。在過去十年中，許多大型跨國企業都在尋求將其製造業供應鏈分散至中國以外的市場，主要是由於與其他地區相比，中國的勞工成本日益上升。最近，中美貿易緊張局勢以及由此產生的關稅放大了企業遷出中國的趨勢。在許多方面，新型冠狀病毒疫情亦加速了這一趨勢，暴露了供應鏈的脆弱性，並突顯出多元化投資於多個國家的重要性。

在許多情況下，東協各國及印度都是受惠者，因為這些國家擁有龐大又具有競爭力的勞動人口，加上消費潛力驚人，令這些國家的吸引力似乎日益提升。區內各國推出了從下調企業稅到靈活勞工政策等一系列支持市場競爭力的政策，這亦是在意料之中。東協地區甚至還獲得日本等國家提供的一些外部支持；日本政府推出補貼措施，以幫助日本企業將其供應鏈分散至中國以外的市場。雖然遷移和重建供應鏈可能需要數年時間，但我們相信，隨著越南、馬來西亞及泰國這些國家的電子業及其他製造業產能不斷提升，這些國家有望繼續從這一趨勢變化中受惠。

去全球化的巨輪已經啟動，我們認為這一趨勢不大可能改變。在此環境下，企業需要多元化經營，這不僅是從成本角度考慮，亦是為了提高企業的彈性。

我們認為，東協及印度有望成為這一投資主題的最大受惠者之一。儘管這些市場在短期內面臨挑戰，但一旦疫情開始消退，就有望取得進一步增長。此外，隨著中國對核心技術本地化及內部化越來越重視，以減少對外部生產商的依賴，能夠率先填補這一空缺的當地企業應該具有強勁的增長前景，並獲得評價重估的機會。

可持續發展

最後，可持續發展的重要性日益顯著，這可能會為契合此趨勢企業的需求前景及評價帶來積極影響，或與此相反，那些不適應這一潮流變化的企業將產生負面影響。

從新冠疫情到澳洲及加州發生森林大火，2020年的多項因素可能會放大可持續發展的急迫性。事實上，歐盟及中國的決策者已排定實現碳中和(Carbon Neutrality)的時間表，加快實施可持續政策，這很可能為太陽能等可再生能源的需求帶來有利的影響。例如，中國的太陽能有望在今年實現電網平價，這從根本上為企業邁向環保治理提供具建設性的經濟理由。

總體而言，我們認為，亞洲多家企業是可再生能源價值鏈上的領先供應商，因此，亞洲企業有望借力此一長線投資主題。

可持續發展理念日益普及不僅體現在企業方面，而且對個人生活方式及衛生習慣亦產生越來越大的影響。例如，由於各國實施封鎖措施，加上通勤人士憂慮近距離身體接觸會感染病毒，在可行的情況下選擇自行車等交通工具，代替擁擠的地鐵。

事實上，全球各國政府已推出多項政策，為自行車通勤人士提供更多支持—從紐約及巴黎開闢更多自行車道，到義大利及英國政府推出自行車補貼措施等。

機構股東的審查越加頻繁，這亦可能增加企業的壓力，促使企業更多地關注環境、社會及公司治理(ESG)相關問題。事實上，在霸菱，我們今年加強了與企業的溝通交流。此外，我們亦將動態及專有的ESG評估方法全面納入投資流程中，並且憑藉主動型管理，致力促進企業積極改善ESG實踐。

利用低度效率市場

亞洲股票是市場效率偏低的資產類別，因此對採取「由下而上」投資方式的主動型 投資者來說，亞洲股票是一片沃土，而此類主動型投資者擁有嚴謹且久經驗證的投 資理念及投資流程，可取得超額報酬潛力。

綜觀目前的市場，我們仍發現，許多公司的中期 (5年)盈餘前景尚未在目前股價中得到充分反映。

在短期內，市場很可能會維持波動。然而，主要由於整個亞洲地區呈現良好的長遠趨勢，我們相信亞洲股票具有良好的長期增長潛力，並認為在充滿挑戰及市場波動時期，可以帶來逢低買入那些處於有利位置企業的良機。

本文作者：霸菱投顧亞洲(不含中國)股票團隊主管林素亥(SooHai Lim)