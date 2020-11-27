台北金融博覽會 國泰金控打造「一日生活圈」

「你好！今仔日欲創啥？我來佮你幫忙」親切的台語問候聲，從國泰金控的攤位裡傳出，這不是展場主持人在集客，而是國泰世華銀行的全新主題造型ATM「林祖媽」在向體驗的民眾打招呼。一旁聞到陣陣咖啡香傳來，原來是國泰智能投資搬來ROBO快閃咖啡車，讓民眾用一杯咖啡的時間，就能踏出投資第一步，穩住未來人生；整點時刻一到，大人小孩都愛的寶可夢明星皮卡丘，現身展場來個粉絲見面會，與大家一起參加Cathay Walker走路變健康；主打用手機，三分鐘就能完成投保的國泰產險，秀出超快速網路投保操作；國泰證券跟國泰投信，也分別針對小資族、退休族群及所有年齡層的投資客，帶來定期定額存股及最新的「黑科技投資」趨勢。



「國泰的金融服務就是日常生活。」國泰金控孫至德資深副總出席金融博覽會開幕儀式時說道，「國泰金控重視客戶體驗，也希望讓顧客在不同的生活場景中，都能享受服務的過程，這次國泰金控以『國泰一日生活圈』參展，就是希望能傳遞這樣的核心價值。」除了國泰金控孫至德資深副總之外，包括國泰人壽董事長暨壽險公會理事長黃調貴、國泰證券莊順裕董事長、國泰證券黃凱琳副總；國泰投信董事長暨投信投顧公會理事長張錫、國泰投信張雍川總經理以及國泰產險許嘉元資深副總…等人，都親自出席開幕儀式，為3天的台北金融博覽會-「國泰一日生活圈」揭開序幕。

國泰金控於台北金融博覽會展出「國泰一日生活圈」，左起國泰產險資深副總許嘉元、國泰投信總經理張雍川、國泰金控資深副總孫至德及國泰證券董事長莊順裕於攤位與皮卡丘合影。圖/業者提供

普惠金融—國泰世華「地機主」ATM帶來創新服務 國泰人壽讓保險生活更簡單

國泰世華銀行與全台多間香火鼎盛的廟宇合作，打造最神氣的「林祖媽」ATM，日後民眾不再需要到廟裡人擠人，光明燈、太歲燈及發財燈…等多款人氣燈種一台ATM就能一次滿足。體驗完現鈔點燈「林祖媽」還可幫你測今日運勢、送發財水，讓你開示好運來！民眾逛超市，不怕大包小包沒手拿金融卡，透過最暖男神ATM「倪得菜」，掃臉就能進行金融交易，還能現鈔繳信用卡費、保費、電信費…等帳單，搭配涵蓋率全台第一的國泰世華零錢機，繳費找零也沒問題，交易後還能從ATM挑選你的菜，將暖男食譜帶回家！

國泰人壽在現場完整介紹國泰人壽APP的六大便利功能，民眾可以隨時自主操作，讓保險生活更簡單，還可用國泰人壽APP網路投保，就可獲得攤位上展示的期間限定寶可夢電子保單，無紙化的自主服務，省時又減碳！國泰人壽準備豐富的體驗活動，讓民眾不只有遊戲玩、有禮物拿，還可以帶走健康、減碳的概念，讓生活更美好。

金融科技—國泰產險5分鐘完成網路投保 運用保險科技推UBI車險

國泰產險現場示範，如何五分鐘完成線上投保。國泰產險資深副總經理許嘉元表示：「國泰產險打造全方位官網，提供『一站到位』的保險服務，民眾只要動動手指，就能輕鬆完成多元保險保障。不僅如此，因洞察保險對許多民眾而言較為艱澀，除頁面以貼近生活的方式解說，車險更輔以數據分析，讓客戶透過投保小幫手或推薦方案，快速了解自己的保險需求。此外，民眾投保後也能在站上管理保單、理賠報案，或者透過 Line 官方帳號快速連結所需要的保險服務。」

而為了落實創新的精神，國泰產險也攜手犯防中心與南山產物合作，運用保險科技「InsurTech趨勢」和「駕駛行為評級模型」技術，推出 UBI 車險，當民眾投保後，若行駛距離達到最低里程規範，且少有超速、疲勞駕駛、急轉彎等現象，即有可能被評定為優良或傑出駕駛，試辦期間內，最高可減費達 20%。

全民理財—國泰證券定期定額存股 國泰投信黑科技投資 國泰世華銀行國泰智能投資

國泰證券展出最夯的台股定期定額服務，特地為投資人嚴選出78檔股票及67檔ETF，股票標的分布在台灣前五十大市值個股以及部分MSCI成份股；而指數型商品如ETF，其投資範疇涵蓋海內外市場，有股票與債券等商品，充分滿足各種不同投資面向與廣大的投資需求，只要透過國泰證券台股定期定額平台，就能將資產進行全方面的布局。

國泰證券董事長莊順裕表示，「台股定期定額服務滿足了投資大眾對於低投入金額、低手續成本的基本需求，我們希望透過提供簡單、便利、好用的數位證券服務，兼顧普遍性、便利性、實惠性，協助投資人在國泰證券投資平台進行全方位投資理財，累積出屬於自己並能實現夢想的堅強資本。」莊順裕董事長也指出，「國泰證券今年台股定期定額市占率約三成，十分感謝客戶的肯定，未來國泰證券將持續推出更加契合普惠金融精神的數位金融服務，成為最相挺全年齡投資人的數位券商領導品牌。」

「全民理財時代來臨，投資理財已是我們生活不可或缺的一部分。」國泰投信張雍川總經理這麼說，國泰投信率先將台灣5G、AI、網路資安等新科技趨勢融入ETF，如國泰台灣5G+ ETF(00881)，鎖定台灣5G供應鏈掌握全球市場的關鍵科技商機，讓民眾超前部署5G、6G，甚至7G等超世代商機，這回特別以「黑科技投資」作為展場主題，盼藉此讓更多民眾了解科技投資趨勢。此外，國泰投信近年來也致力推廣科技金融服務，如優化行動開戶、力推智能客服「阿發」等，透過線上服務讓投資及理財更便利，一機在手理財無憂。

11/27-29接連三天下午，國泰投信ETF團隊及基金經理也會到場，與民眾面對面分享5G新科技對生活及投資帶來的改變，而5G時代駭客攻擊大增，加上疫情改變生活、資安需求持續增長，無形中也推升網路資安產業商機，包括投資上應如何靈活布局、快速掌握新科技財等，有任何投資問題都會幫民眾解惑。

國泰智能投資則是將先前台北時裝周人氣爆棚的「ROBO人生咖啡館」快閃咖啡車搬到展場，民眾可在享受客製化ROBO咖啡時，快速踏出投資第一步。國泰智能投資運用大數據及世界級專家團隊為客戶建立專屬投資組合，是業界唯一提供目標式投資、策略式投資雙重選擇。客戶能依照自己的目標及對市場的想法，選擇合適的投資組合，像是小資族最愛的「月領雙薪流」為自己穩穩加薪；而有投資經驗的白領族偏好「全球Fund手中」一次掌握全球市場。面對市場波動，國泰智能投資也能24小時即時監控，主動發送再平衡調整通知，讓民眾充分掌握投資狀況更握有主控權，穩住未來人生！

數位體驗—首創線上前導展 攤位數位集點活動

此次台北金融博覽會「國泰一日生活圈」實體展覽，國泰金控更於展前一週首度推出線上前導展，將實體展所展出的金融服務內容，以一天的行程表排序，讓民眾能線上先體驗「國泰一日生活圈」，短短一週，已破萬人次點閱。實體展也貫徹數位體驗，除了設計從線上前導展到線下實體展的禮物兌換活動之外，攤位中的闖關活動，也是全數位，特地開發line集點模式，只要民眾加入「國泰一日生活圈」官方line帳號，掃描QR Code，就能參加闖關活動，把好禮領回家！

國泰線上前導展：http://www.cathayfinexpo.com.tw/