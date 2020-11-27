世邦魏理仕公開標售 台北市商業區全棟資產

世邦魏理仕(CBRE)宣布公開標售位於台北市萬華商業區全棟資產，建物面積1592.66坪，高14樓、地下3層，近捷運板南線龍山寺站，臨環河快速道路、中興橋，交通便捷。全案定於110年1月27日上午10時整正式開標。

素有「一府二鹿三艋舺」美譽的萬華歷史城區，匯集古色古香的歷史建物，兼容新穎的時尚流行產業及特色美食區，古今交匯處，造就此區文化層次豐富的樣貌。

萬華區做為台北市政府推動「西區門戶計畫」首善之區之一，市府透過持續的交通動線改善，歷史建築活化、雙子星大樓的成功招標以及環南市場改建等，逐漸達成東西軸線翻轉的計畫。

台北市內完整產權大樓已然稀有，而此區由於開發歷史悠久，不動產沿革歷經世代家族傳承，產權大多分散難以整合，少有完整產權大樓釋出，此次公開標售案實屬珍稀機會，已有多組傳產業者、在地資本家、企業自用者進行評估。

此案擁有得天獨厚之先天條件，土地使用分區屬第三種商業區，使用強度高，百業可進駐，適做為傳家珍藏、企業自用、投資置產、醫護產業等，詳細資訊可上網(www.cbre.com.tw/taipei-wanhua-bldg)查詢或電話洽詢CBRE資本市場部江經理0982-066066、簡經理0928-119275。