【數位轉型・登峰造極】楊玲芳不關門領導學 激勵全員向上動力

中國人壽玉山通訊處楊玲芳榮獲「109年度高峰表揚會」通訊處經理組超級盃第一名

「雖然是我上台拿第一名的獎盃，但這個榮耀是團隊的成員給我的。」連6次獲得高峰、極峰表揚會第一名的楊玲芳，真心感謝團隊成員相挺，讓成立20 幾年的通訊處，在中壽推動業務轉型計畫的架構之下，持續增員招募生力軍，締造傲人殊榮，讓她有更充足空間與舞台發揮所長。

從事保險業前，中國人壽玉山通訊處楊玲芳業務副總經理有著長達14年的軍旅生活，然而，楊玲芳帶領保險團隊有別於軍中一板一眼的領導統御，以「不關門的領導學」，帶人也帶心，激發夥伴的企圖心，讓表現前20％的同仁持續優異、激勵中段60％的同仁向上成長，也成就玉山通訊處業績屢創新高，組織持續成長的耀眼成績。

楊玲芳在從事保險工作前是一位職業軍人，官拜中校，但穩定的軍職工作背後卻對未來充滿擔憂，所以開始思考轉行，她發現保險業潛力無窮，且保險公司有完整的專業培養與教育訓練，於是她毅然褪下軍服換上西裝，加入保險業，提早5年退伍，連終身俸都沒領到。

有著軍人硬頸精神的楊玲芳，進入中國人壽後不斷突破侷限，在108年度極峰表揚會上她是通訊處經理A+組第一名、109年度高峰表揚會通訊處經理組超級盃第一名寶座，其榮耀就猶如玉山的高度一樣，高聳而巍立。為何楊玲芳能連續6次奪冠？她以溫和卻充滿力量的聲音回答：「就是累積，持續做對的事，就能產生對的結果。」

言教、身教 引導工作企圖心

「持續做對的事」這個答案看似簡單，但卻是楊玲芳始終沒變的初衷。回想當初投入保險業，楊玲芳說，角色轉換難免有不適應的地方，尤其是當業務員後看盡人情冷暖，更是點滴在心頭。有次我去軍中，想拜訪過去總是幫跑腿送公文、倒茶水的傳令兵，沒想到他看到我只是冷冷地說：楊小姐，我現在沒空，我只好摸摸鼻子離開。面對拜訪的挫折，她未曾氣餒，只是不斷的告訴自己，強化自己能力，做好該做及對的事情，有天一定會成功的。

楊玲芳秉持這樣的信念立足保險業，在1992年成立玉山通訊處，堅持用言教、身教，引導夥伴做對的事，加上中壽良好的體制與培訓，讓他們在保險業能更安穩地走下去。她說身為主管，必須不斷觀察、溝通，找出每個人的特色、挖掘他們在意的事，提供同仁需要的建議與專業學習平台，引導他們發展企圖心、慢慢茁壯。

中壽「i-Agent」系統搭配不關門領導學 助主管有效輔導同仁

一方面要帶領夥伴前進，另一方面又要顧及業績，楊玲芳總是把門打開，解決夥伴各種疑難雜症，但如何快速解決同仁問題？她說，很感謝中壽導入轉型工程。

中壽獨有的i-Agent系統可以協助將業務同仁需求導入，透過數位化能更快協助同仁了解商品、服務客戶，也是主管能以數據分析同仁實際工作的利器，i-Agent會針對同仁個別問題或需求，推薦合適的學習課程，主管也能對症下藥給予同仁一對一協助與推進。



中國人壽玉山通訊處業務副總經理楊玲芳帶領團隊，獲得中國人壽109年度高峰表揚會通訊處經理組超級盃第一名及中國人壽108年度極峰表揚會通訊處經理A+組第一名的佳績。圖／中國人壽提供

玉山通訊處團隊文化是「有錢真好，以笑傳家」，「有錢真好」就是保險從業人員一定要認同保險商品，相信保險金能協助客戶應變未來各種未知的風險，在生老病死各種情況下覺得「有錢真好」；「以笑傳家」則是夥伴們必須認同自己保險業務人員的身份，讓工作開心、賺到合理的收入。她認為保險從業人員必須把自己訓練的更堅持，有專業有了收入，自然就會開心。

楊玲芳也非常感謝團隊成員的付出，她說只要個人好，團隊一定好，所以她也謝謝玉山通訊處的夥伴們，每個人都站穩自己的角色，共享經驗與智慧，無私地付出、彼此共同學習、成長，打造一個表現傑出的高績效單位。

座右銘

有錢真好，以笑傳家

職場達人小檔案

入行資歷：29年

單位人力：171人

個人與單位得獎紀錄：中國人壽109年度高峰表揚會_通訊處經理組超級盃第一名、中國人壽108年度極峰表揚會、108年度高峰表揚會通訊處經理A+組第一名中國人壽107年度極峰表揚會、107年度高峰表揚會通訊處經理A+組第一名中國人壽106年度極峰表揚會通訊處經理A+組第一名