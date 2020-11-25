凱基證券債券獲外媒「最佳投資機構」等五大獎肯定

開發金控旗下凱基證券的債券專業深獲國際肯定！國際知名財經媒體《財資雜誌》(The Asset) 日前公布2020年《The Asset Benchmark Research Awards》債券類績效之評選結果，凱基證券獲頒五大獎項-「台灣證券公司類-最佳投資機構」、「台灣最佳公司債發行主辦機構」、「台灣政府公債最佳安排機構」、「台灣公司債最佳交易商」及「台灣政府公債最佳交易商」，證明凱基證券在金融專業及服務品質上的表現有目共睹。

凱基證券在本次評選中為台灣少數獲選為「最佳投資機構」的證券商，此獎項為《財資雜誌》首次針對台灣證券商在債券投資績效方面，透過參與受訪的金融機構或基金經理人等的評等與投票選出。凱基證券表示近年來全球金融市場震盪加劇，區域間投資風險升溫下，各項投資決策與部位管理更顯不易，凱基證券在衡酌市場變動狀況、金融商品流動性、風險承受度等因素後，仍能展現優異的投資績效，值得肯定。

凱基證券在債券初級發行業務一直秉持讓發行人與認購人達成雙贏的理念，2020年在市場利率走低、台幣升值等因素下，發行人鎖定低借貸成本以募集長期資金之誘因提高，且已發行長天期外幣計價國際債券達發行人可提前贖回之金額增加，加以新冠肺炎疫情後期市場資金充沛，均促使今年國內債券初級市場蓬勃發展，截至今年10月台幣公司債之發行量已達去年全年總量之169%、外幣計價國際債券之發行量更高達去年全年總量之216%，凱基證券於1~10月已辦理台幣債券之承銷金額達新台幣727.8億元、外幣計價國際債券之承銷金額達6,438百萬美元，合計台、外幣債券承銷金額約為新台幣2,582億元，市占率達10.8%，為國內市占率第一名之債券承銷商。本次獲得《財資雜誌》「台灣最佳公司債發行主辦機構」獎項顯示凱基證券所提供的債券承銷服務品質與案件執行能力備受讚揚。

除初級債券發行業務之外，凱基證券在台幣公債、公司債、金融債等之次級交易與造市表現亦表現優異。依據櫃買中心網站之統計資料顯示，凱基證券2020年前10月透過證券商營業處所買賣斷政府公債、台幣公司債及金融債等債券之交易量約為新台幣1,800億元，市場排名名列前茅；在外幣債券方面，凱基證券也引進更多發行人與外國債券到國內市場，並積極扮演外幣計價債券交易的造市商角色，戮力促進台灣債券市場整體發展朝更活絡與健全方向發展，以增進國內債市及投資人資產配置的最佳效益。本次再度受《財資雜誌》評選為「台灣公司債最佳交易商」及「台灣政府公債最佳交易商」，可見凱基證券在台灣債市的造市交易能力持續獲得市場參與者的認同。 面對未來金融市場的不確定性，凱基證券固定收益團隊將恪守兢兢業業的態度面對急遽變動的環境，透過優化資產配置、運用靈活投資策略及落實交易紀律，期能繼續締造良好的績效，並積極尋求成長與突破，繼續為客戶、投資人與股東創造價值。