支持國旅振興經濟 台中銀邀請VIP遊台趴趴GO

新冠狀病毒（COVID-19）疫情肆虐全球，衝擊國內外各個產業，台中銀行深刻體會企業所面臨的困境，用實際行動支持國旅、振興經濟，力挺受到衝擊的觀光、飯店、旅遊及交通運輸業客戶。

今年多採國內旅遊方式，特別以一條龍的行程規劃，用實際行動力挺該行業務往來的旅遊業、飯店業及餐飲業客戶，透過雙向緊密合作連結，讓參加的貴賓玩得盡興，同時情義相挺台中銀客戶。此外，隨著台灣疫情控制得宜，今年度客戶感恩聯誼活動也委請經營旅遊業的客戶規劃三天二夜遊台灣行程，邀請理財貴賓客戶一起吃喝玩樂拚經濟。

去年以來，受到中美貿易戰、香港反送中議題、新冠肺炎疫情嚴峻情勢的影響，讓企業的經營和資金的流動加速重組調整，面對資金回台「境外資金匯回專法」的需求，台中銀行超前部署，不論在台商回台佈局、授信業務及資產配置諮詢，受過完整培訓的財富管理團隊（包含會計師、外部稅務顧問及具CFP理財規劃顧問證照員工），已做好準備協助台商客戶在融資授信及資金規劃，模擬出數個資金回台的策略腳本，讓客戶都獲得妥適的規劃及建議。

在各家銀行勁拚財富管理業務的競爭下，台中銀行不落人後，也大舉擴充財富管理商品種類，建置更專業團隊提供諮詢服務，並對銷售通路進行組織調整，以「貼近生活、為客戶著想出發，客戶需求在哪裡，產品與服務就到哪裡」來實踐「用心盡在其中」的經營理念。

經營超過67年的台中銀行，秉持「以客為尊」精神善待每位客戶，堅持用對待家人的心來經營客戶，陪伴客戶成長。