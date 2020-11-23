華南金融集團祭出理財六大利器 交易抽好禮還可享優利

為了提升國人的理財觀念，平時就做好健全的財務規劃以因應未知的環境變動，華南金融集團於109年9月到11月推出「華南嘉年華．幸福方程式」活動，除了深化民眾的理財教育，還藉由「交易抽好禮」，鼓勵大眾把認知化為行動，透過6大理財利器，打造全家人的幸福未來！

華南6大理財利器包括：一、綁定華南銀行台幣SnY數位帳戶並進行華銀支付(台灣Pay)交易，SnY數位帳戶獨享11大優惠，台幣活存年利率最高可達2.5%。二、新申辦華南銀行指定信用卡並於活動期間核卡成功，且持卡消費累積達新臺幣1,000元以上，包括時下最夯的PGO聯名卡、高回饋的i網購生活卡，讓華南信用卡陪您一起聰明消費、享受精彩好生活！三、購買華南銀行人身保險商品，財富傳承還有機會可享增值回饋金。四、申購華南銀行黃金存摺定期定額，投資門檻低，積少成多，最適合小資族布局。五、新申辦華南永昌證券帳戶(包含信用帳戶及複委託帳戶)達交易門檻，佈局全球，多元並進達到樂活享退、財富自由的目標。六、投保華南產險個人傷害保險，保障全面，保費實惠，補強您完整的保險規畫，免除意外風險的煩惱。

民眾於活動期間，只要購買指定產品並達交易門檻可獲得乙次抽獎機會，活動期間若購買二項(含)以上指定產品並達交易門檻可獲得兩次抽獎機會！獎項包括Switch遊戲機、Apple Watch、AirPods、國際牌負離子空氣清淨機、LG樂金變頻清潔機器人、Dyson吹風機及超商200元禮券等多樣大獎，最大獎為市價超過7萬元的16吋MacBook (1名)，活動只到11月底，有興趣的民眾一定要把握機會，早起步、穩投資、聰明理財還可以順便把大獎帶回家！

更多資訊請參閱活動官網：https://www.2020happiness.com.tw/