陞達科技 IPO首日漲逾四成

開拓亞洲風扇馬達控制IC產業新紀元

風扇馬達驅動控制IC廠陞達科技（4945）由國票綜合證券輔導，於11月20日以承銷價每股38元掛牌上櫃，掛牌首日一路開紅盤，盤中一度最高來到54.4元，漲幅逾43％，收盤價51.3元，股價漲幅達35％，表現強勁。

陞達科技兩大業務包括風扇馬達驅動控制IC研發、設計與銷售，及微控制器（MCU）代理買賣，為日電貿（3090）子公司，並獲台積電創投Venture Tech親睞入股。

陞達科技掛牌後股本三億，今年前十月累計營收3.3億元，年增16.57%，前三季營業利益5,355萬元，稅前淨利5,044萬元，毛利率為46％，每股盈餘為1.55元。

陞達科技目前在伺服器散熱風扇市場已有16％市佔率，因應居家娛樂、宅經濟及遠距教學的需求大幅增長，加上大數據時代持續擴展之下，帶動達科技未來營運展望動能。 陞達科技研發整合型晶片並優化系統運作，在客戶端已掌握主要品牌廠，未來產業佈局策略以設定高毛利產品線、強化產品自主性並持續開發IT產品以外的散熱風扇市場為主軸，陸續布局車用與家電市場，規劃明年進軍日本家電市場，首波瞄準冰箱領域，第四季及明年營運成長持續看旺，可望為風扇馬達驅動控制IC領域開拓新紀元。