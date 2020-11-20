台中銀行攜手橘子支付、beanfun 推支付服務送百元零用金

以客為尊、用「心」相待的台中銀行，為推廣更多民眾體驗數位金融、電子支付所帶來的便捷，凡於12月21日前使用「beanfun!」內「橘子支付」功能首次成功連結台中銀行帳戶的客戶，將贈送100元零用金回饋，名額有限，額滿即止。

用「心」提供客戶優質服務的台中銀行，為使更多年輕人能享有電子支付的便利，特與橘子集團旗下電子支付品牌「橘子支付GAMA PAY」及行動生活入口「beanfun!」攜手合作，推出「帳號連結扣款（Account Link）」服務，即日起消費者可透過「beanfun!」APP內的「橘子支付」功能，選擇連結「台中銀行帳戶」自行儲值或設定自動加值進入橘子支付帳戶後，就可到橘子支付特約商家及知名「GASH商城」輕鬆扣款消費，方便又快速，完全切合年輕族群及遊戲玩家所需。

台中銀行指出，有鑑於今年上半年的疫情影響下，因國人防疫觀念提升而備受重視的「無現金」交易模式，成為消費者高度使用意願的熱門支付選項；民眾減少出門所帶動的「宅經濟」現象，也使「在家玩遊戲」成為許多年輕人熱衷的休閒活動，此次與「橘子支付GAMA PAY」、「beanfun!」的支付服務合作，希望能為上述兩種消費需求者，提供超商、連鎖超市、百貨、商圈、電商、遊戲點數平台、台灣高鐵訂票網站付款等多元使用場景，以及有別於線上刷卡的電子支付帳戶快速扣款體驗，同時使台中銀行活期存款客戶和網銀會員能享有更多帳戶應用管道，體現普惠金融的真義。詳情洽詢：http://www.tcbbank.com.tw/