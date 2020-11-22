ETF與盤中零股交易 促進普惠金融

109年度保護投資人權益系列座談會邀請金管會證期局科長林曉韻(第二排左四)及高玉菁(第二排左五)，以及投信投顧公會代表元大投信資深副總張美媛(第一排左起)、證交所交易部協理謝俊欽、投保中心總經理呂淑玲、券商公會副秘書長詹靜秋及櫃買中心債券部副理劉弟勇等一同出席與談。圖／王德為
109年度保護投資人權益系列座談會邀請金管會證期局科長林曉韻(第二排左四)及高玉菁(第二排左五)，以及投信投顧公會代表元大投信資深副總張美媛(第一排左起)、證交所交易部協理謝俊欽、投保中心總經理呂淑玲、券商公會副秘書長詹靜秋及櫃買中心債券部副理劉弟勇等一同出席與談。圖／王德為

ETF及盤中零股交易是小資族投資理財的敲門磚，應就商品的特性及類型、交易制度有所了解，以保障自身權益

ETF具有分散風險、進入門檻低的特性，已成為小資族、退休理財人士規劃的投資標的，但已掛牌的ETF有200餘檔，如何挑選適合自身風險屬性及需求的ETF，則成為投資人重要課題；另外，台股下半年重頭戲「盤中零股交易」於10月26日正式實施，股票、ETF交易單位由「張」變成「股」，因應新制上路，財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心日前召開「109年度保護投資人權益系列座談會-小資理財敲門磚ETF與零股交易應注意事項」，協助投資人對交易制度可能產生的影響，以及應注意事項有所了解。

座談會由投保中心總經理呂淑玲擔任主持人，並邀請金管會證期局、證交所、櫃買中心、券商公會、投信投顧公會等專家一同參與。呂淑玲表示，ETF是目前台股一大熱門產品，商品種類越來越多元，配合開放盤中零股交易，更可以鼓勵小資族投資，解決台股高齡化問題。針對ETF及盤中零股交易，投保中心擬訂兩大議題，期望透過與業界專家共同討論方式，宣導正確投資資訊，以保護投資人權益。

投資ETF 先熟悉產品特性

議題一、ETF種類多元，投資人應該如何挑選適合自己的商品？進行交易應該注意哪些風險？

林曉韻：截至109年9月底，台灣ETF市場已有219檔掛牌，規模達1.8兆元，就法規架構分類，可區分為證券投資信託架構ETF、期貨信託架構ETF，以及境外ETF，例如香港ETF跨境來台上市等三大類別。若從標的指數來區分，追蹤股票或債券指數就是證券投資信託ETF，追蹤期貨指數例如原油、黃金等商品期貨指數屬於期貨信託ETF，而境外ETF的概念類似第二上市。

ETF與一般基金交易方式不同，可以直接透過證券經紀商下單，直接在次級市場上買賣，因此會有市價與淨值兩種價格。而ETF的核心價值最主要在於要讓淨值報酬率盡量貼近於指數報酬率，提醒投資人在挑選ETF時，要看追蹤的標的指數、成分股組成、追蹤差距或追蹤誤差等條件，在投信網站及公開資訊觀測站都有ETF公開說明書，可以清楚了解相關資訊。

跟期貨信託ETF相比，建議小資族採取定期定額的方式長期投資原型證券投資信託ETF，至於槓桿或反向型ETF則只適合短期交易，舉例來說，槓桿兩倍ETF的理論基礎是ETF的淨值報酬率每天都要追蹤兩倍指數報酬率，並不是ETF累積報酬率要做到兩倍指數累積報酬率，這是一般投資人容易誤會的細節，並不適合長期持有。

另外，ETF產品面及市場面兩大資訊是投資人必須深入了解的，產品面主要可以看公開說明書，了解ETF追蹤的標的指數並觀察ETF追蹤差距跟誤差，是否符合貼近指數報酬的最大目標。

市場面部分，則要注意買賣報價、交易量等資訊，並關注ETF有市價跟淨值兩種價格，若波動過大，會出現折溢價的情況，倘若溢價幅度太高，根據市場調節機制，市價最終會往淨值靠攏，換句話說，買到高溢價的投資人就容易因溢價收斂而造成虧損。在基本市況報導網站可以了解ETF交易資訊。

謝俊欽：台灣發展ETF朝向多元化，可分為證券投資信託ETF、期貨信託ETF、以及槓桿、反向ETF等種類，以投資代碼來區別，第六碼英文字母U是屬於期貨ETF、槓桿型為L、反向型為R，可以直接從證券代碼判斷是甚麼類型的ETF。

其中，原型證券投資信託ETF主要是投資股票或債券，而槓桿反向及期貨信託ETF則是投資期貨，觀察投資人對投資期貨ETF有逢低攤平的情況，但忽略期貨轉倉成本及正逆價差風險，且與原型ETF操作不同，有每日重新平衡機制的特性，不適合長期持有，建議投資人在交易前要先充分了解各類型ETF的特性。

而證交所也要求證券商必須請客戶簽署風險預告書，同時，要有開立信用交易或交易過權證、期貨選擇權經驗者，符合適格性條件者才能進行槓桿或反向型ETF交易。

進一步而言，同樣類型的ETF從產品面跟市場面來看其實各有不同，舉例來說，不同投信公司所發行的高股息ETF，在投資策略、管理費用或成分標的的篩選條件都會有所差異，是投資人在選擇ETF時要留意的事項之一。

另在交易面上，建議投資人要關注ETF流動性，倘若報價區間很寬，相對不利投資人買賣。其次，要注意ETF規模是不是太小，會不會容易面臨到下市問題。第三，觀察ETF折溢價大小，目前價位是否在合理區間，作為交易的思考方向，並強調應先閱讀ETF的公開說明書，充分了解ETF相關指標及資訊。

若以長期投資來說，投資人可以定期定額方式買原型證券投資信託ETF，避開期貨ETF或槓反ETF因其有轉倉成本等風險，證交所也會持續透過多元管道宣導，與投信業者合作，協助投資人更加熟悉各類型ETF。

劉弟勇：目前掛牌在櫃買的ETF共有99檔，其中有96檔是債券型ETF，不過，雖然類型上都是屬於債券ETF，但其實其風險卻是有所不同，就類似電影一樣，有區分為不同級別，例如成分債券為國債、公債的ETF信用風險較低，成分債券為台債的就沒有匯率風險。

因此，櫃買中心也特別加強宣導，透過網站、媒體文宣或短片等方式，讓投資人充分了解投資債券ETF的風險，首先，投資債券ETF投資人會面臨利率風險，而且投資人也要注意的債券ETF與股票不同之處，在於債券價格與利率走勢是相反；再者，投資債券ETF投資人會面臨信用風險，當投資人投資信評等級比較差的債券ETF，投資人面臨的信用風險就越高，甚至可能沒辦法領息或還本。投資人如何知道債券ETF的信評等級呢?目前投信公司在發行時會把信評等級納入ETF名稱，所以投資人最簡單方式就是看債券ETF名稱上的信評等級，如果其信評等級為AAA，則其信用風險最低，相對的，如果其信評等級為BB+以下或稱高收債(又稱為垃圾債)，其信用風險較高，如果投資人想更瞭解債券ETF的信用風險，投資人可以去看其成分債券的信評等級，投資人將更能夠一目了然債券ETF的信用風險了。

此外，由於目前掛牌上櫃的96檔債券ETF都是海外成分債券ETF，其成分債券計價幣別可能是美元、人民幣或當地貨幣等，因此，必須提醒投資人在投資債券ETF還會有匯率風險，所以投資人在投資債券ETF時，除了要觀察標的指數成分債券利率外，其成分債券計價幣別也是一大重點，尤其近期新台幣強勢，匯差的問題更要特別留意，避免賺了利差卻賠了匯差而發生投資損失。

另外，投資人投資債券ETF有要注意集中度風險，就像部分債券ETF是鎖定投資特定主題的，例如金融債ETF、醫療債ETF、電信債ETF等，若產業市況不好，集中度過高的債券ETF會連帶受到的影響也會較大；另外，投資在特定國家的債券ETF也會有集中度風險的存在，例如，該國政治經濟的變動就會讓債券ETF的價值產生波動。
所以，最後我個人特別要呼籲投資人在投資ETF時，真的要對ETF相關商品要多多的了解，了解越多投資人面臨的風險就越低，在投資的時候更必須要了解自己的投資風險承受程度，再來選擇適合投資標的，才能安心投資穩健獲利。

張美媛：首先投資人於投資金融商品前，除了瞭解自己的投資目標、投資期間與風險忍受程度外，需要充分了解金融產品的特性與風險，才能選擇適合自己的投資商品。

回顧台灣2003年推出第一檔ETF「元大台灣50」（0050）至今，一開始業者在推動國內原型產品時，主要是推廣ETF適合懶人投資法，或是進行波段操作，然而隨著ETF產品發展逐漸創新與多元化，產品琳瑯滿目，推出不同資產或不同報酬型態的ETF，操作策略與投資風險將會隨著ETF類型而有所差異。

以槓反ETF舉例來說，該槓反ETF產品特性屬於短期交易型產品，跟原型產品得做波段操作、長期持有等投資方式有明顯區隔，且不建議以同樣方式逢低攤平或長期持有，與原型ETF操作策略與投資風險有所差異。

然原型ETF類型的發展，由股票到債券與商品、國內擴增到海外，近年則是以主題型如AI、5G概念ETF成為投信發行的新趨勢。然投資人需要注意的是同樣是高股息ETF或是5GETF，也會因為其所追蹤指數的編製規則而有所不同。

值得注意的是，ETF產品發展從國內追蹤海外市場，因時區不同、收盤時間不一，因此會有時間落差的問題，像是陸股交易到下午3點，就跟台股下午1點半收盤不同，單純從收盤價和標的指數、單位淨值報酬的關係來看就會造成落差，美股也是追蹤隔夜指數表現，當天追蹤美股標的之ETF，開盤價會以昨晚收盤價格為基準，當天台灣交易時間的盤中市價，則會反應當時市場消息與匯率變化等其他因素。

主管機關及投信投顧公會透過不斷宣導，希望能讓更多投資人了解不同ETF產品的特性與風險，即便是同樣類型的ETF，也會因為不同的選股邏輯、指數編撰方式，造成投資報酬率的差別，例如元大高股息ETF的投資邏輯是從台灣50跟中型100個股，加上殖利率加權篩選，因此大部分較偏向屬於電子業標的，但若以另一種選股方式進行篩選，則可能會選到金融類股、電信股等。

另外，因近期ETF投資風氣盛行，許多網紅或在社群平台上都引發高度討論，不過，建議投資人心裡要有一把尺，還是要回到指數編製規則與產品設計來看，或是參考具有公信力的相關訊息，做足投資前的功課，再進一步思考相關論述是否正確，避免造成自身投資風險，或是對產品有所誤解。

最後，簡單來說，投資人投資ETF，需要做足投資前的準備，詳閱基金公開說明書，充分瞭解投資商品的結構、特性與風險，並考量市場流動性、折溢價等因素，綜合考量下進行投資，才能達到投資人投資理財之目標。

撮合效率提升 活絡零股交易

議題二、盤中整股交易及零股交易時間重疊，惟交易方式分別為逐筆交易及3分鐘集合競價撮合，投資人如何於盤中取得及區分相關參考資訊？盤中及盤後零股交易差異如何？另投資人於盤中進行零股交易，應注意那些事項？

高玉菁：從相關統計數據來看，目前台股以50歲中壯年占比最高，約占半數，但台股交易熱度提升，年輕人投資比例增加，截至109年6月底，30歲以下年輕人開戶數已達131萬人，較108年底增加約6.5萬人。其中，零股交易成交占比為17.66％，與去年底相比成長38％，由此可以看出年輕族群投入股市已有增加趨勢，且年輕族群因資力關係，在零股市場交易較為活絡。

過去盤後零股交易撮合時間僅有一次，為了便利小資年輕族群投資台股，並活絡零股交易市場，盤中零股交易自10月26日開始上路，每三分鐘進行一次撮合，對比過去等於增加了88次交易機會，成交比率也會跟著提高。

盤中零股交易後，要注意與原本盤後零股交易之差異（包括交易時間、撮合時間、成交資訊揭示、委託方式等等），另外，提醒投資人進行零股交易時，應注意下列二件事：
第一、在成本部分，目前券商打出手續費零元到固定費用20元都有，因為有些證券商最低手續費收費門檻訂為20元，若以手續費0.1425％估算，相當於只要1.4萬元以下，成本可能會增加。
第二、在下單介面時要留意「張」跟「股」單位不同，兩者之間落差千倍，影響性很大，故提醒投資人要特別留意，避免將零股交易誤為整股買賣，並依本身風險承受能力及投資策略進行投資。

以上這二部分本會前已請證交所及櫃買中心持續加強對外宣導，確認證券商之盤中零股交易之電子式委託介面與整股應有明顯區隔，並向投資人清楚說明零股交易手續費計收方式，以避免投資紛爭。

證券主管機關希望協助年輕族群建立審慎理財之投資觀念，社會新鮮人剛開始進入證券市場雖然受限於資力，但透過零股交易，可選擇一些優質股票進行長期投資，而不是投機，過去有些零股網鼓勵投資人買進零股是為了換取股東會紀念品，但為了紀念品去買股，而非研究投資標的公司之基本面，這不是正確的長期投資觀念，反而助長短視的投機觀。主管機關希望藉由盤中零股交易建立年輕族群正確觀念，小資族藉由零股交易可以長期投資，並累積投資經驗，做好財富管理。

謝俊欽：盤中零股交易26日正式上線，第一波就有53家券商自願參與，目前全體68家券商中僅有6家因成本考量沒有開放盤中零股交易，預計其他9家將在年底前加入，也就是說，將有62家證券商有開辦盤中零股交易制度，占整體市占97％。

以目前台股交易結構來看，50歲以上的人占51％，顯示市場有高齡化現象，開放盤中零股交易，主要是希望鼓勵年輕族群進入股市，開始了解資本市場規則，進而學習理財規劃，有更多新血加入，可望進一步帶動台股量能提升。

除了吸引小資、年輕族群，透過定期定額買零股累積財富之外，盤中零股交易對手上握有許多股子股孫的資深投資人來說，也可以藉由盤中多次的撮合制度，將零股整併或調節，進而累積財富，且獲得券商熱烈參與，對台股長線正面發展是一個好的開始。

針對申請盤中零股業務執行狀況，證交所在新制上線一個月之前，就請業者提供相關下單介面，將盤中零股、盤後零股跟整股進行做出明顯區分，也透過書面資料逐一檢視，第一波上線情況順利，而投資人經過兩、三道確認程序後，可以直接檢視交割總金額，作為進一步確認，相對不容易有失手下錯單的情況。

而手續費部分，以往券商大多採取最低收20元的模式，基於服務客戶原則，會以整戶交易0.1425％收取手續費，投資人在進行盤中零股交易前，各家券商的下單軟體都會先進行費用確認。

除了專業機構投資人外，盤中零股交易全數採電子下單，在撮合期間內，客戶手機載具可以允許刪單、減量，假設若是因券商設備出現問題，則可以向證交所申報後，再進行人工下單。

此外，盤中零股交易有採取瞬間價格穩定措施，揭露最佳五檔價格，初期先採集合競價交易，交易時間到一點半就清盤，再進行盤後零股交易，盤中零股交易委託單不會留到盤後。

證交所希望小資族能透過零股市場慢慢熟悉交易制度，未來會再評估縮短交易撮合時間，並透過雜誌媒體、官網等加強宣導，以目前盤後零股日成交金額約1億元來看，盤中零股交易可望帶動零股成交量之成長。

對於整股與零股市場因供需不同，兩者之間一定會有價差存在，因此，建議還是要看整股股價為交易參考，且盤中零股交易價格不會做為整股開盤、收盤及影響指數漲跌，可以視為只是一個交易管道，同時也提醒，目前盤中零股交易沒辦法在同日湊足一張再以整股當沖出售，必須要進入庫存後，隔日才能進行整股交易。

陳葦憓：盤中零股交易實施後，市場流通性增加，成交機率將有效提升，同時更可以即時反應多空消息變化。值得一提的是，盤中零股交易若是要買賣列入變更交易的股票，將比照整股採取預收款項。

零股交易維持盤中、盤後「雙軌並行」制度，以盤中零股交易較具彈性優勢，有高度交易需求、賺價差的投資人建議選擇盤中零股交易，但長期持有的存股族、或是習慣人工下單的股民，則仍可以在盤後進行零股交易。

盤中零股交易與整股交易除了目前3分鐘集合競價與逐筆撮合不同以外，盤中零股交易委託單方式僅有限價單一種，跟逐筆交易有市價、限價搭配ROD、IOC、FOK共六種委託方式相比較為單純，盤中零股交易委託單若沒有成交，也不會留到盤後。

此外，興櫃交易也是以股為交易單位，先前經常會有投資人因弄錯「股」跟「張」的情況，可以與交易方協議取消，不過，上市櫃並沒有此項制度，因此提醒投資人在下單之前必須再三確認。

詹靜秋：台股高齡化問題是券商公會歷任理事長皆相當重視的議題，配合政府普惠金融政策，此時推出盤中零股交易是台灣交易史上的一大突破，但因與整股交易仍有區別，兩者之間撮合制度不同，可能會有價差問題，相對容易造成投資人糾紛跟客訴，未來希望可以根據市場狀況進行調整，健全盤中零股交易制度。

因應盤中零股交易實施，券商公會近期積極宣導，吸引年輕人進入股市，另在線上開戶程序優化，也是今年以來開戶數大幅增加的主因，預期盤中零股交易結合定期定額可望成為投資趨勢，公會後續將跟著證交所等主管機關持續進行市場及校園推廣。

張美媛：觀察近三年盤後零股交易的成交金額與成交量情況，ETF也是盤後零股交易的熱門標的之一，在進行盤中零股交易ETF時，提醒投資人要留意ETF折溢價，可以參考整股市場的成交狀況與各ETF的折溢價情況，以免因初期量能尚未明顯放大，報價區間較寬，導致買到價格偏離高的ETF或賣到價格偏低的ETF。

文 謝奇璋

工商時報