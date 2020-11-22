ETF與盤中零股交易 促進普惠金融

ETF及盤中零股交易是小資族投資理財的敲門磚，應就商品的特性及類型、交易制度有所了解，以保障自身權益

ETF具有分散風險、進入門檻低的特性，已成為小資族、退休理財人士規劃的投資標的，但已掛牌的ETF有200餘檔，如何挑選適合自身風險屬性及需求的ETF，則成為投資人重要課題；另外，台股下半年重頭戲「盤中零股交易」於10月26日正式實施，股票、ETF交易單位由「張」變成「股」，因應新制上路，財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心日前召開「109年度保護投資人權益系列座談會-小資理財敲門磚ETF與零股交易應注意事項」，協助投資人對交易制度可能產生的影響，以及應注意事項有所了解。

座談會由投保中心總經理呂淑玲擔任主持人，並邀請金管會證期局、證交所、櫃買中心、券商公會、投信投顧公會等專家一同參與。呂淑玲表示，ETF是目前台股一大熱門產品，商品種類越來越多元，配合開放盤中零股交易，更可以鼓勵小資族投資，解決台股高齡化問題。針對ETF及盤中零股交易，投保中心擬訂兩大議題，期望透過與業界專家共同討論方式，宣導正確投資資訊，以保護投資人權益。

投資ETF 先熟悉產品特性

議題一、ETF種類多元，投資人應該如何挑選適合自己的商品？進行交易應該注意哪些風險？

林曉韻：截至109年9月底，台灣ETF市場已有219檔掛牌，規模達1.8兆元，就法規架構分類，可區分為證券投資信託架構ETF、期貨信託架構ETF，以及境外ETF，例如香港ETF跨境來台上市等三大類別。若從標的指數來區分，追蹤股票或債券指數就是證券投資信託ETF，追蹤期貨指數例如原油、黃金等商品期貨指數屬於期貨信託ETF，而境外ETF的概念類似第二上市。

ETF與一般基金交易方式不同，可以直接透過證券經紀商下單，直接在次級市場上買賣，因此會有市價與淨值兩種價格。而ETF的核心價值最主要在於要讓淨值報酬率盡量貼近於指數報酬率，提醒投資人在挑選ETF時，要看追蹤的標的指數、成分股組成、追蹤差距或追蹤誤差等條件，在投信網站及公開資訊觀測站都有ETF公開說明書，可以清楚了解相關資訊。

跟期貨信託ETF相比，建議小資族採取定期定額的方式長期投資原型證券投資信託ETF，至於槓桿或反向型ETF則只適合短期交易，舉例來說，槓桿兩倍ETF的理論基礎是ETF的淨值報酬率每天都要追蹤兩倍指數報酬率，並不是ETF累積報酬率要做到兩倍指數累積報酬率，這是一般投資人容易誤會的細節，並不適合長期持有。

另外，ETF產品面及市場面兩大資訊是投資人必須深入了解的，產品面主要可以看公開說明書，了解ETF追蹤的標的指數並觀察ETF追蹤差距跟誤差，是否符合貼近指數報酬的最大目標。

市場面部分，則要注意買賣報價、交易量等資訊，並關注ETF有市價跟淨值兩種價格，若波動過大，會出現折溢價的情況，倘若溢價幅度太高，根據市場調節機制，市價最終會往淨值靠攏，換句話說，買到高溢價的投資人就容易因溢價收斂而造成虧損。在基本市況報導網站可以了解ETF交易資訊。

謝俊欽：台灣發展ETF朝向多元化，可分為證券投資信託ETF、期貨信託ETF、以及槓桿、反向ETF等種類，以投資代碼來區別，第六碼英文字母U是屬於期貨ETF、槓桿型為L、反向型為R，可以直接從證券代碼判斷是甚麼類型的ETF。

其中，原型證券投資信託ETF主要是投資股票或債券，而槓桿反向及期貨信託ETF則是投資期貨，觀察投資人對投資期貨ETF有逢低攤平的情況，但忽略期貨轉倉成本及正逆價差風險，且與原型ETF操作不同，有每日重新平衡機制的特性，不適合長期持有，建議投資人在交易前要先充分了解各類型ETF的特性。

而證交所也要求證券商必須請客戶簽署風險預告書，同時，要有開立信用交易或交易過權證、期貨選擇權經驗者，符合適格性條件者才能進行槓桿或反向型ETF交易。

進一步而言，同樣類型的ETF從產品面跟市場面來看其實各有不同，舉例來說，不同投信公司所發行的高股息ETF，在投資策略、管理費用或成分標的的篩選條件都會有所差異，是投資人在選擇ETF時要留意的事項之一。

另在交易面上，建議投資人要關注ETF流動性，倘若報價區間很寬，相對不利投資人買賣。其次，要注意ETF規模是不是太小，會不會容易面臨到下市問題。第三，觀察ETF折溢價大小，目前價位是否在合理區間，作為交易的思考方向，並強調應先閱讀ETF的公開說明書，充分了解ETF相關指標及資訊。

若以長期投資來說，投資人可以定期定額方式買原型證券投資信託ETF，避開期貨ETF或槓反ETF因其有轉倉成本等風險，證交所也會持續透過多元管道宣導，與投信業者合作，協助投資人更加熟悉各類型ETF。

劉弟勇：目前掛牌在櫃買的ETF共有99檔，其中有96檔是債券型ETF，不過，雖然類型上都是屬於債券ETF，但其實其風險卻是有所不同，就類似電影一樣，有區分為不同級別，例如成分債券為國債、公債的ETF信用風險較低，成分債券為台債的就沒有匯率風險。

因此，櫃買中心也特別加強宣導，透過網站、媒體文宣或短片等方式，讓投資人充分了解投資債券ETF的風險，首先，投資債券ETF投資人會面臨利率風險，而且投資人也要注意的債券ETF與股票不同之處，在於債券價格與利率走勢是相反；再者，投資債券ETF投資人會面臨信用風險，當投資人投資信評等級比較差的債券ETF，投資人面臨的信用風險就越高，甚至可能沒辦法領息或還本。投資人如何知道債券ETF的信評等級呢?目前投信公司在發行時會把信評等級納入ETF名稱，所以投資人最簡單方式就是看債券ETF名稱上的信評等級，如果其信評等級為AAA，則其信用風險最低，相對的，如果其信評等級為BB+以下或稱高收債(又稱為垃圾債)，其信用風險較高，如果投資人想更瞭解債券ETF的信用風險，投資人可以去看其成分債券的信評等級，投資人將更能夠一目了然債券ETF的信用風險了。

此外，由於目前掛牌上櫃的96檔債券ETF都是海外成分債券ETF，其成分債券計價幣別可能是美元、人民幣或當地貨幣等，因此，必須提醒投資人在投資債券ETF還會有匯率風險，所以投資人在投資債券ETF時，除了要觀察標的指數成分債券利率外，其成分債券計價幣別也是一大重點，尤其近期新台幣強勢，匯差的問題更要特別留意，避免賺了利差卻賠了匯差而發生投資損失。

另外，投資人投資債券ETF有要注意集中度風險，就像部分債券ETF是鎖定投資特定主題的，例如金融債ETF、醫療債ETF、電信債ETF等，若產業市況不好，集中度過高的債券ETF會連帶受到的影響也會較大；另外，投資在特定國家的債券ETF也會有集中度風險的存在，例如，該國政治經濟的變動就會讓債券ETF的價值產生波動。

所以，最後我個人特別要呼籲投資人在投資ETF時，真的要對ETF相關商品要多多的了解，了解越多投資人面臨的風險就越低，在投資的時候更必須要了解自己的投資風險承受程度，再來選擇適合投資標的，才能安心投資穩健獲利。

張美媛：首先投資人於投資金融商品前，除了瞭解自己的投資目標、投資期間與風險忍受程度外，需要充分了解金融產品的特性與風險，才能選擇適合自己的投資商品。

回顧台灣2003年推出第一檔ETF「元大台灣50」（0050）至今，一開始業者在推動國內原型產品時，主要是推廣ETF適合懶人投資法，或是進行波段操作，然而隨著ETF產品發展逐漸創新與多元化，產品琳瑯滿目，推出不同資產或不同報酬型態的ETF，操作策略與投資風險將會隨著ETF類型而有所差異。

以槓反ETF舉例來說，該槓反ETF產品特性屬於短期交易型產品，跟原型產品得做波段操作、長期持有等投資方式有明顯區隔，且不建議以同樣方式逢低攤平或長期持有，與原型ETF操作策略與投資風險有所差異。

然原型ETF類型的發展，由股票到債券與商品、國內擴增到海外，近年則是以主題型如AI、5G概念ETF成為投信發行的新趨勢。然投資人需要注意的是同樣是高股息ETF或是5GETF，也會因為其所追蹤指數的編製規則而有所不同。

值得注意的是，ETF產品發展從國內追蹤海外市場，因時區不同、收盤時間不一，因此會有時間落差的問題，像是陸股交易到下午3點，就跟台股下午1點半收盤不同，單純從收盤價和標的指數、單位淨值報酬的關係來看就會造成落差，美股也是追蹤隔夜指數表現，當天追蹤美股標的之ETF，開盤價會以昨晚收盤價格為基準，當天台灣交易時間的盤中市價，則會反應當時市場消息與匯率變化等其他因素。

主管機關及投信投顧公會透過不斷宣導，希望能讓更多投資人了解不同ETF產品的特性與風險，即便是同樣類型的ETF，也會因為不同的選股邏輯、指數編撰方式，造成投資報酬率的差別，例如元大高股息ETF的投資邏輯是從台灣50跟中型100個股，加上殖利率加權篩選，因此大部分較偏向屬於電子業標的，但若以另一種選股方式進行篩選，則可能會選到金融類股、電信股等。

另外，因近期ETF投資風氣盛行，許多網紅或在社群平台上都引發高度討論，不過，建議投資人心裡要有一把尺，還是要回到指數編製規則與產品設計來看，或是參考具有公信力的相關訊息，做足投資前的功課，再進一步思考相關論述是否正確，避免造成自身投資風險，或是對產品有所誤解。

最後，簡單來說，投資人投資ETF，需要做足投資前的準備，詳閱基金公開說明書，充分瞭解投資商品的結構、特性與風險，並考量市場流動性、折溢價等因素，綜合考量下進行投資，才能達到投資人投資理財之目標。

撮合效率提升 活絡零股交易

議題二、盤中整股交易及零股交易時間重疊，惟交易方式分別為逐筆交易及3分鐘集合競價撮合，投資人如何於盤中取得及區分相關參考資訊？盤中及盤後零股交易差異如何？另投資人於盤中進行零股交易，應注意那些事項？

高玉菁：從相關統計數據來看，目前台股以50歲中壯年占比最高，約占半數，但台股交易熱度提升，年輕人投資比例增加，截至109年6月底，30歲以下年輕人開戶數已達131萬人，較108年底增加約6.5萬人。其中，零股交易成交占比為17.66％，與去年底相比成長38％，由此可以看出年輕族群投入股市已有增加趨勢，且年輕族群因資力關係，在零股市場交易較為活絡。

過去盤後零股交易撮合時間僅有一次，為了便利小資年輕族群投資台股，並活絡零股交易市場，盤中零股交易自10月26日開始上路，每三分鐘進行一次撮合，對比過去等於增加了88次交易機會，成交比率也會跟著提高。

盤中零股交易後，要注意與原本盤後零股交易之差異（包括交易時間、撮合時間、成交資訊揭示、委託方式等等），另外，提醒投資人進行零股交易時，應注意下列二件事：

第一、在成本部分，目前券商打出手續費零元到固定費用20元都有，因為有些證券商最低手續費收費門檻訂為20元，若以手續費0.1425％估算，相當於只要1.4萬元以下，成本可能會增加。

第二、在下單介面時要留意「張」跟「股」單位不同，兩者之間落差千倍，影響性很大，故提醒投資人要特別留意，避免將零股交易誤為整股買賣，並依本身風險承受能力及投資策略進行投資。

以上這二部分本會前已請證交所及櫃買中心持續加強對外宣導，確認證券商之盤中零股交易之電子式委託介面與整股應有明顯區隔，並向投資人清楚說明零股交易手續費計收方式，以避免投資紛爭。

證券主管機關希望協助年輕族群建立審慎理財之投資觀念，社會新鮮人剛開始進入證券市場雖然受限於資力，但透過零股交易，可選擇一些優質股票進行長期投資，而不是投機，過去有些零股網鼓勵投資人買進零股是為了換取股東會紀念品，但為了紀念品去買股，而非研究投資標的公司之基本面，這不是正確的長期投資觀念，反而助長短視的投機觀。主管機關希望藉由盤中零股交易建立年輕族群正確觀念，小資族藉由零股交易可以長期投資，並累積投資經驗，做好財富管理。

謝俊欽：盤中零股交易26日正式上線，第一波就有53家券商自願參與，目前全體68家券商中僅有6家因成本考量沒有開放盤中零股交易，預計其他9家將在年底前加入，也就是說，將有62家證券商有開辦盤中零股交易制度，占整體市占97％。

以目前台股交易結構來看，50歲以上的人占51％，顯示市場有高齡化現象，開放盤中零股交易，主要是希望鼓勵年輕族群進入股市，開始了解資本市場規則，進而學習理財規劃，有更多新血加入，可望進一步帶動台股量能提升。

除了吸引小資、年輕族群，透過定期定額買零股累積財富之外，盤中零股交易對手上握有許多股子股孫的資深投資人來說，也可以藉由盤中多次的撮合制度，將零股整併或調節，進而累積財富，且獲得券商熱烈參與，對台股長線正面發展是一個好的開始。

針對申請盤中零股業務執行狀況，證交所在新制上線一個月之前，就請業者提供相關下單介面，將盤中零股、盤後零股跟整股進行做出明顯區分，也透過書面資料逐一檢視，第一波上線情況順利，而投資人經過兩、三道確認程序後，可以直接檢視交割總金額，作為進一步確認，相對不容易有失手下錯單的情況。

而手續費部分，以往券商大多採取最低收20元的模式，基於服務客戶原則，會以整戶交易0.1425％收取手續費，投資人在進行盤中零股交易前，各家券商的下單軟體都會先進行費用確認。

除了專業機構投資人外，盤中零股交易全數採電子下單，在撮合期間內，客戶手機載具可以允許刪單、減量，假設若是因券商設備出現問題，則可以向證交所申報後，再進行人工下單。

此外，盤中零股交易有採取瞬間價格穩定措施，揭露最佳五檔價格，初期先採集合競價交易，交易時間到一點半就清盤，再進行盤後零股交易，盤中零股交易委託單不會留到盤後。

證交所希望小資族能透過零股市場慢慢熟悉交易制度，未來會再評估縮短交易撮合時間，並透過雜誌媒體、官網等加強宣導，以目前盤後零股日成交金額約1億元來看，盤中零股交易可望帶動零股成交量之成長。

對於整股與零股市場因供需不同，兩者之間一定會有價差存在，因此，建議還是要看整股股價為交易參考，且盤中零股交易價格不會做為整股開盤、收盤及影響指數漲跌，可以視為只是一個交易管道，同時也提醒，目前盤中零股交易沒辦法在同日湊足一張再以整股當沖出售，必須要進入庫存後，隔日才能進行整股交易。

陳葦憓：盤中零股交易實施後，市場流通性增加，成交機率將有效提升，同時更可以即時反應多空消息變化。值得一提的是，盤中零股交易若是要買賣列入變更交易的股票，將比照整股採取預收款項。

零股交易維持盤中、盤後「雙軌並行」制度，以盤中零股交易較具彈性優勢，有高度交易需求、賺價差的投資人建議選擇盤中零股交易，但長期持有的存股族、或是習慣人工下單的股民，則仍可以在盤後進行零股交易。

盤中零股交易與整股交易除了目前3分鐘集合競價與逐筆撮合不同以外，盤中零股交易委託單方式僅有限價單一種，跟逐筆交易有市價、限價搭配ROD、IOC、FOK共六種委託方式相比較為單純，盤中零股交易委託單若沒有成交，也不會留到盤後。

此外，興櫃交易也是以股為交易單位，先前經常會有投資人因弄錯「股」跟「張」的情況，可以與交易方協議取消，不過，上市櫃並沒有此項制度，因此提醒投資人在下單之前必須再三確認。

詹靜秋：台股高齡化問題是券商公會歷任理事長皆相當重視的議題，配合政府普惠金融政策，此時推出盤中零股交易是台灣交易史上的一大突破，但因與整股交易仍有區別，兩者之間撮合制度不同，可能會有價差問題，相對容易造成投資人糾紛跟客訴，未來希望可以根據市場狀況進行調整，健全盤中零股交易制度。

因應盤中零股交易實施，券商公會近期積極宣導，吸引年輕人進入股市，另在線上開戶程序優化，也是今年以來開戶數大幅增加的主因，預期盤中零股交易結合定期定額可望成為投資趨勢，公會後續將跟著證交所等主管機關持續進行市場及校園推廣。

張美媛：觀察近三年盤後零股交易的成交金額與成交量情況，ETF也是盤後零股交易的熱門標的之一，在進行盤中零股交易ETF時，提醒投資人要留意ETF折溢價，可以參考整股市場的成交狀況與各ETF的折溢價情況，以免因初期量能尚未明顯放大，報價區間較寬，導致買到價格偏離高的ETF或賣到價格偏低的ETF。

