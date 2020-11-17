拜登勝選推升人民幣 中國政策金融債ETF夯

美國總統大選在民主黨候選人拜登入主白宮的勝選門票在手，拜登除了重要的綠能、替代能源政策帶來相關標的的利多表現外，永豐投信分析，進入拜登時代後，市場預期，未來幾年中美關係穩定性提升、政治關係良性循環，人民幣仍有持續偏多的條件，永豐投信指出，ETF市場中受惠人民幣走揚，同時掌握配息收益與較低波動的中國政策金融債ETF，是存股族可以用來解鎖人民幣的投資機會。

人民幣在過去一段時間持續升值，反應市場對於拜登當選後，中美關係緩和、貿易往來更趨正向，與中國經濟強勁復甦的預期，拜登勝選推升人民幣偏多預期，人民幣匯價大幅上漲，根據CMoney統計，離岸人民幣兌美元（CNH）自5月由7.17逐步升值至6.57，5個多月內升值幅度超過8％，11月選舉結果逐步明朗後更出現超過2%升值幅度。

市場預期拜登當選後，中美緊張關可望更趨緩和，多家機構繼續調升人民幣預測，UBS預估人民幣匯率，2021年3月、6月可望走升至6.40及6.30；加拿大豐業銀行(Scotiabank)更預估，人民幣在今年底可能挑戰升值至6.40或甚至到6.25，收復川普2018年發動貿易戰以來的失地。

中國海關總署最新公佈10月出口年增11.4％，動能遠比進口年增4.7％強勁許多，也帶動貿易順差擴大至584.4億美元，年成長率高達38.1％，這也是持續驅動人民幣緩步升值的原因之一。

中國債券市場規模達1.6兆美元，名列全球第二大債券市場，中國公債陸續已納入花旗、摩根大通和彭博巴克萊指數，富時羅素(FTSE Russell)亦宣佈，預定將於2021年10月將中國公債納入全球公債指數（WGBI），佔比約5.8％，未來預估仍有約1500億資金將流入人民幣債券市場。

永豐投信說明，新一輪的五年規劃即將在2021年上路，中國人行重視人民幣國際化的推動進程，這輪五年規劃提出「穩慎推進人民幣國際化」，營造人民幣自由使用的互利環境，預期未來幾年人民幣升值趨勢可期。

目前ETF市場共有13檔以投資中國政策性金融債券為主要追蹤投資標的，永豐金證券「豐存股」投資平台目前共上架包括永豐7－10年中國債(00838B)等三檔中國政策金融債ETF，是投資人藉由定期定額、定期定股，採取不同的小額投資方式，參與人民幣資產存股投資機會，同時有機會掌握未來幾年人民幣潛在升值的收益空間。