華南永昌證券主辦　亞泰金屬完成競拍開標

最低與最高得標價格分別為每股62.4與68.88元，得標加權平均價格為每股63.61元

華南永昌證券主辦之亞泰金屬（6727）上櫃前競價拍賣於11月17日完成競價開標，最低得標價格為每股新臺幣62.4元，最高得標價格為每股68.88元，得標加權平均價格為每股63.61元，承銷價訂為52.8元。華南永昌證券表示，亞泰金屬本次辦理競價拍賣股數2,005千股，公開申購股數為666千股，此次參與投標之合格標單共1,359筆，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，最低與最高得標價格分別為每股62.4與68.88元，得標加權平均價格為每股63.61元，承銷價則訂為52.8元。該次辦理公開申購價格為52.8元，11月19日至23日為公開申購期間；11月25日為公開抽籤日。

亞泰金屬主要從事高精密軟性材料捲對捲（R2R）塗佈設備開發、設計、製造、安裝及售後服務，目前主要產品為CCL專用含浸設備及各式水平塗佈貼合設備，產品用於生產「高階材料」之高端製程設備（銅箔基板CCL、5G基板與航太碳纖複合材等），客戶主要為上游之精密材料產業，包含印刷電路板之上游材料銅箔基板CCL廠商，銅箔基板為生產印刷電路板之關鍵基礎材料。配合客戶端需求持續開發與深耕，精進各式自動化塗佈、實驗機、貼合機等專用製程設備，不斷累積及提升研發技術之經驗與能力，持續提升塗佈線等設備規格。客戶群為國內及中國大陸指標性大廠。

亞泰金屬在生產環境需求比較特殊，因生產的設備體積巨大，所以生產的廠房必需夠高夠寛，以現有廠房已無法再擴充生產線，使得產能及產速受限，未來將持續投入產能提升與廠房擴充計畫。目前預計2021年初規劃興建楊梅二廠，以因應未來的產能。

亞泰金屬2019年度及2020年前三季營收分別為7.8億元及6.9億元，公司營運維持穩定成長，每股稅後盈餘（EPS）分別為5.18元及3.07元，整體而言，營收及獲利表現穩健。