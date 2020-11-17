《興櫃股》網通新兵 天凱科技（6784）18日登錄興櫃買賣

由華南永昌證券主辦天凱科技(6784)於11月18日登錄興櫃買賣。天凱科技2018、2019年度營業收入分別為2.63億及2.34億元，營業毛利率皆維持在20％以上水準，EPS亦分別有0.75及0.5元，未來隨5G第二波後之基地台天線及各項無線應用終端產品的天線需求，有望為公司未來業績及獲利注入強大成長動能。

擁有優秀天線設計團隊的天凱科技，創立於2006年，提供客製化設計及生產戶外基站、補訊基站及蜂槽式基站天線。承襲過往所奠定之無線通訊技術應用與設計技術，因應市場需求與產業變革下，經多年在戶外天線、基地台天線及蜂槽式基站天線累積的設計經驗，在各個商轉頻段皆有大量的實作與設計資料庫，因大量累積的天線設計資料庫並演化出業界少有的Outdoor天線設計系統，能夠非常快速的提供客戶優良的設計服務，使其產品能達到標案規格。其天線設計生產能力亦受到國內知名網通上市公司之肯定及長期合作，主要客戶為正文科技及合勤投資控股公司。

5G商機一觸即發，天凱科技董事長劉明湘表示，近年行動網路普及化以驚人速度成長，對資料傳輸頻寬需求也大幅提升，加上全球通訊產業隨著5G通訊開始萌芽，大力度的跨進5G已是全球的趨勢。根據工研院IEK Consulting預估，全球整體5G市場規模，將從今年的42.83億美元（約新台幣1,327億元），成長至2023年的2,302.64億美元（約新台幣7兆元），年複合成長率達171％。5G基地台建置數量是4G的1.5倍以上，推估2021年全球基地台市場將因5G轉為正成長。因此，從現在開始未來的十年，預估對於各式基地台天線的需求將會倍數增長。另因5G高頻訊號覆蓋率區域較小，電信商必須建立更多的基站來提高訊號覆蓋率，商機無限。在整個無線產業市場及技術持續發展下，我們樂觀預期將帶動更多無線化產品及天線之龐大商機。

天凱科技用心深入了解客戶的需求，致力於研發戶外基站類天線並切入了小基站、基站與基地台的天線市場，天線從3G、3.5G、WiMax到第四代行動通訊 LTE 、5G基站天線、蜂槽式基站天線等，已設計生產出數千種不同的天線，在研發能量、出貨數量及種類皆為台灣前茅。展望未來5G通訊產業的發展，天凱科技獨到的設計及生產皆是客戶的首選。天凱科技以既有優勢，伴隨5G通訊產業需求爆發，未來進入資本市場可望更進一步吸納優秀人才，獲利成長值得期待。