拒當科技園區高薪人 交大電機博士轉戰AI以大數據 開發股票期貨分析系統「股票王」

面對30年難得一見的資金大行情，投資人都想把握機會，在投資市場中獲利，但很多投資人對於投資感到徬徨，加上不知道該如何選股，也不知道如何掌握進出場的時機。擁有交大電機博士學位的麥克洪運用累積的AI及大數據分析能力，開發出一套股票期貨分析系統「股票王」，不僅能產生清楚簡單的進出指令，還能解決最令投資人感到頭痛的選股問題。

電機博士加雙分析師執照 他是金融市場中難得的理工人才

從小就喜歡數字的麥克洪更同時具備證券期貨雙分析師執照，專精於人工智慧AI+大數據，運用超級電腦做了非常多深入研究。麥克洪認為，現在是資訊爆炸的時代，人腦的處理速度，已經無法比擬電腦軟體，因此開發出一套投資工具，以模糊類神經運算、加上自動學習機制，比對上萬種數據來源，為散戶解決選股難題與進出場的時機，幫助散戶輕鬆獲利。

麥克洪毅然放棄竹科園區的高薪工作，與台大、交大博士級團隊共同研發多款股票軟體等金融商品，同時提供免費股票教學課程、會員論壇、聊天室等，擺脫過去傳統技術分析的框架，為廣大投資人建立正確的投資觀念。

投資的兩大關鍵：「客觀」跟「紀律」 ，想獲利就要克服人性心理錯誤

麥克洪說，投資最重要的兩個關鍵就是「客觀」跟「紀律」，很多人無法投資獲利就是因為沒有辦法克服人性的四大心理錯誤：『做對不敢看』、『做錯一直看』、『看對不敢做』、『看錯一直做』。

為排除人為或主觀的判斷模式，麥克洪的分析系統利用28種技術分析工具、基本分析模型、商品價格波動特性及週期與其他邏輯思考訊息，做為研判趨勢變動方向和進出場的依據，並整合成簡單明瞭的多空力道Ｋ線。

股票王分析軟體獨創的樓梯線工具，幫許多投資人整理出簡單的買賣進出的分析時機。紅色表示多方趨勢，綠色表示空方趨勢。圖／股票王軟體提供

麥可洪認為，股票跟大自然一樣會有四季變化，他要運用軟體找出股票多空脈絡的循環，當一支股票的空方能量減弱，就會順勢轉成多方能量（買進），反之，當多方能量力竭，就要準備獲利出場。

金融市場每天熱錢不斷，各式各樣的預測工具有如百花齊放。圖／pexels提供

獨創「樓梯線」，讓人工智慧AI＋大數據決定何時該進該出

投資人可運用系統獨創的樓梯線，只要按一個鈕就能將複雜的K線圖轉換成樓梯線，當樓梯線出現開始向上就代表這是系統判斷進場的時機點，樓梯向下就出場，解決投資人在盤整狀態不知道該進還是該出的困擾，對於工作忙碌、沒時間看盤的上班族，也只要一、兩天看一次樓梯線的走勢是往上或往下，就能決定是否要進出場。而且根據樓梯線的走勢可以發現，大多數時候貼著K線的樓梯線，還能在假突破真跌破的時機點做出正確的導引，只要長期操作，便有機會賺大賠小，達到穩定獲利。

麥克洪提醒投資人，在科技化的時代，人腦是贏不過電腦的，預估2049年人腦的思考速度將會被電腦超越，因此借助數據分析的力量能讓投資變得更簡單。現在這個時代選擇比努力更重要，要把握大行情帶來的大利潤，根據過往統計，一年當中第四季是台股最容易漲的時間點，更應該趁現在買一些好股票投資布局，投資人可以把握機會趁勢而為。

股票王經營團隊2007年成立以來，致力研究開發股票期貨分析系統，面對一般散戶投資者及專業法人對於市場資訊取得的不對稱性，定期在全台舉行免費教學課程，為廣大投資人建立正確觀念，協助指引投資方向。

股票王以創造「雙贏、利潤共享」為宗旨，藉由專業師資團隊與獨創看盤軟體，解決投資時的不穩定因素，帶領學員們一同成長。座談會報名網址（https://reurl.cc/MdLp5v)

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