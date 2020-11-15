三能-KY第三季毛利率連兩季突破40%高點 營收連續6個月正成長

亞洲烘焙器具領導品牌三能集團控股（6671）公佈2020年第三季合併財報，第三季營收達新台幣5.12億元，較去年同期營收4.78億成長7.14%。另1-9月營收新台幣13.64億元，同樣超越去年同期之營收，在人民幣與日幣匯率雙雙較去年貶值，及受到疫情衝擊的情況下，三能集團還是在前三季順利繳出超越去年同期之成績單，達到營收、毛利率雙成長目標。

三能集團因應烘焙市場B2C需求快速提升的趨勢，於2019年下半年將大陸的孫公司斯凱爾糖藝(無錫)有限公司成功轉型為電子商務型態，積極佈局大陸的網路銷售。2020年因新冠肺炎疫情爆發，促使斯凱爾轉型成效提早發酵，讓三能集團於電商通路的營收在第二季及第三季均有大幅成長。

此外，透過製程精簡、電商市場產品具有高毛利率的優勢下，三能集團第三季毛利率達40.19%，連續兩季都突破40%大關，也使1-9月毛利率達40.12%，與去年同期毛利率36.81%相比， 增長3.31%，毛利率成長率為 8.99%！

三能集團1-9月每股盈餘2.53元，與去年同期1.95元相比成長29.74%，而第三季之每股盈餘1.09元，更較去年同期0.74元成長47.30%，可見於三能集團第三季在疫情影響全球經濟環境下，重新擬定產銷戰略目標，包括加強電子商務之銷售，以及針對較不受疫情影響之工業客戶，進行專業服務，才使三能集團在疫情狀況下能即時穩定，更創佳績。

投資法人展望三能-KY 2020年度每股盈餘應可較2019年度3.11元成長，預計可達年度每股盈餘3.5元以上。

三能集團最新公告之10月份營收達1.59億，較去年同期成長0.82%，已是連續六個月營收成長，尤其在烘焙業重要節日之一－中秋節後仍持續維持成長實屬不易。1-10月份營收亦較去年同期成長0.65%，而且11月初於三能台中大里總部舉辦之廠拍活動銷售金額達300萬元，加上11月及12月屬於烘焙業之旺季，期待三能-KY可在2020全年度疫情及匯率不利之情況下，仍保持營收成長動能暢旺，超越去年營收金額。