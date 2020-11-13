臺灣銀行榮獲「109年運動企業認證」

教育部體育署為鼓勵企業支持運動、持續推動員工運動風氣，打造永續健康之企業文化，舉辦「109年度運動企業認證授證典禮暨i運動論壇」，臺灣銀行獲頒「109年運動企業認證」，肯定該行重視員工健康，形塑運動友善職場，推廣各項體育活動發展的卓著績效。

臺銀為鼓勵員工運動與參與運動型社團活動，成立體育委員會推展各項運動，委員會下設籃球隊（甲、乙組）、登山隊、網球隊、羽球組、桌球隊、壘球隊等12項活動，並鼓勵同仁自行籌組文康活動社團，亦聘有專職護理師辦理員工健康促進事宜，以打造運動友善職場。臺銀全力推動體育及休閒運動，除組隊參加財政部財政盃及中華民國銀行公會金融盃等各項競賽活動外，亦自辦比賽邀請同業切磋聯誼，協助帶動運動風氣。

臺銀積極培育體育人才，臺灣銀行籃球隊自62年成立迄今已有47年歷史，歷年來培育許多優秀的籃球選手，可說是國內籃球界的搖籃，亦為「SBL超級籃球聯賽」創始球隊；自85年迄今，每年暑假均舉辦免費「青少年籃球夏令營」，培育出許多籃球愛好者。



臺銀支持國內體育賽事，自99年起邀請家扶中心等學童觀賞「SBL超級籃球聯賽」，在中華籃球協會第16屆SBL超級籃球聯賽，用心規劃三場主場日活動，共湧入近萬名觀眾，帶動國內籃球運動風氣；另自99年起贊助「中華職棒明星對抗賽」，並邀請偏鄉學子到場觀賽，賽程中職棒選手擊出全壘打，該行即捐贈黃金存摺予社福機構；並於109年贊助關懷盃原住民棒球賽廣宣活動，將運動賽事與社會責任結合，推廣運動的同時也傳遞健康與幸福。

臺銀參加教育部體育署「運動企業認證」再度獲得認證肯定，並由母公司臺灣金控魏總經理江霖代表出席受獎，為該行關懷員工健康，實現企業社會責任佳話，再添一頁新章。