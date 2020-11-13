美國大選反映：慶祝僵局

關於美國總統大選後，市場已經得出自己的結論，駿利亨德森投顧表示，從價格就可以看出投資人在評估這場不斷演變的選舉結果時，將重點放在兩個主題上：新政府的總體財政推動力以及隨後總統的具體政策建議。

這次選舉的經濟背景是：全球仍受到COVID-19在許多主要經濟體中的持續擴散以及快速下降的財政支持措施等威脅，而全球經濟成長復甦不完全。由於利率和債券殖利率已經受到衝擊，投資人認為如果全球復甦動能減弱，各國央行想要恢復成長的空間將有限。金融市場上出現的共識是：與過去十年相比，目前的財政政策在支持全球成長方面需要承擔更多責任。這就是為什麼兩位總統候選人的財政政策提案在這次選舉中如此受到注目的原因。

沒有富礦

總統的政策偏好當然不是決定新政府財政計畫的唯一因素，佔參議院多數的政黨對於最終財政政策規模與樣貌的決議也有重大影響力。然而，隨著民主黨領導參議院的可能性越來越低，嚴重打擊了許多人在大選前期所預期“藍潮”的情境。雖然參議院的結果仍尚未定案，甚至可能要到明年一月份才會塵埃落定；但拜登的財政富礦現在看來機會不大，而這也是人們在選舉前一直關注的焦點之一。

從表面上看，在美國財政刺激景氣的展望減弱下，風險性資產的反彈似乎有些不合邏輯；而那些原本可能受惠於拜登支出計劃的主要受益產業，在大選後受到打擊，再加上美國債券殖利率走低，反映出對於大型刺激計畫的預期減弱。不過，對於美國主要股票指數而言，這些影響在與健康護理、科技類股、以及其他產業的反彈之下，都顯得減小了，因為這些產業都一直在慶祝著“共和黨多數的參議院很可能會扼殺拜登的提高企業稅與監管干預措施的提案”之看法。

總體而言，從市場對不斷發出的選舉新聞之反應可看出，金融市場寧願看到受限制的拜登總統，也不要見到被全權授權而將自己喜好的政策做到最滿的總統。這種並非不尋常的反應，而實際上歷史也告訴我們，股市在分裂政府其實表現通常都比統一政府時期來的好，而民主黨領導政府時期則是表現最好的。在這種情況下，駿利亨德森投顧表示，預期參議院在拜登政府計畫受影響下，應會使其行政決議方向與優先順序轉向如：新冠肺炎財政紓困與增加基礎建設支出等方向，而遠離可能造成動搖龐大股市這種威脅的因素，如再分配政策與干擾法規等。

恐懼退散

股市通常在發生預期的風險性重大事件後反彈，例如：美國大選。隨著各種指標顯示，大多數投資人在股市上漲中採取較防禦性的作法(目前市場似乎也正在進行這種典型的壓抑後反彈)。投資人正在將先前作為預備的現金重新投入操作，並反轉大選前所作的避險。預期由拜登領導的美國政府將轉向，對國際關係重回採取更正統與多邊的方式，並將改善與歐洲和日本的貿易關係，也為上述主軸提供一些具體的支持。

沒有遊戲改變者

假如結果是拜登領導白宮而共和黨為參議院多數(目前看起來這樣結果的可能性越來越大)，亦即結果並非是民主黨徹底大勝並改變遊戲規則。無疑地，這樣的組合將會經常陷入立法僵局，並且也澆熄了人們期待美國迅速轉向財政刺激更上層樓的希望。從市場至今反應來看，部分資產似乎反映了對於“藍潮”情境的期望，而於其他資產中看到了壓抑後的反彈。

雖然這次選舉正式得到結果的時間可能比其他選舉都來的長，但金融市場仍將一如既往地以“概率”方式反應此次選舉，而不會等待每個細節都得到正式證實。儘管選舉結果尚未得到官方正式同意，但市場將會很快地反映選舉結果到交易價格上；市場注意力也將轉回到經濟與新冠病毒對總經動態的影響。隨著COVID-19最近確診人數暴漲，經濟學家們正在下調對歐洲第四季度成長的預期；並且隨著病毒的威脅勢頭正在美國重新集結，一旦選舉新聞消退，相關的近期經濟風險可能會吸引更多投資人的關注。