安聯人壽三度獲教育部體育署「運動企業認證標章」表揚

鼓勵員工運動 深耕足球活動受肯定

安聯人壽第三度榮獲教育部體育署表揚，以推動員工運動風氣、支持運動產業受到體育署的肯定及嘉獎，獲頒「運動企業認證標章」，也顯示安聯人壽立足台灣25年來，在提升員工健康生活型態、改善工作壓力及職場倦怠的工作環境，以及積極推廣國人重視運動對健康的重要性上，受到社會大眾及主管機關的好評及支持。



教育部體育署推出「運動企業認證標章」，目的是鼓勵企業積極推動建立員工規律運動習慣，實現關懷員工的「企業社會責任」(CSR)，並且協同企業力量支持運動產業發展，以能彰顯企業的健康人力資源與品牌價值。

安聯人壽一向積極地鼓勵員工從事健康活動，例如組織運動社團、舉辦相關活動，或補助員工參加健身中心，並自「2014世足年」開始贊助「安聯小小世界盃」，每年固定與臺北市政府體育局、中華民國迷你足球協會，以及台北市體育總會足球協會舉辦「安聯小小世界盃」，在長期耕耘下，近年來預賽隊伍屢屢破千、參與球員更破萬，儼然成為全國最大幼兒足球賽事。



《今日美國報》報導，經濟政策研究所的研究發現，壓力與疲勞累積的健康問題，足以讓企業每年支出三千億美元，員工的健康代價將吃掉企業獲利！安聯人壽人力資源部副總經理林惠真表示，「員工健康是企業資產」已經是一門企業新顯學，公司積極鼓勵員工培養運動習慣，促進員工身心健康，不僅工作效率相對提升，更可以增進企業競爭力。

安聯人壽除了響應集團全球路跑大賽，每年舉辦「安聯運動日」（Allianz Sport Day），提供員工健康假以鼓勵員工揪團參加路跑、爬山等體育活動外，也會定期舉辦運動健康講座，如2018年搶搭世足賽熱潮，特別外聘俄羅斯足球教練教導足球規則及基本運球等技巧，均受到同仁們的熱烈參與；2019年員工認同度調查 Work and Health項度高達91％，遠高於集團平均，更進一步顯示運動健身與樂活紓壓的文化已深植於企業DNA中。

員工健康變成企業競相投資的新競爭力！安聯人壽相信，健康不只是員工個人的事，不健康將導致企業的人才流失與費用大增，甚至還會削弱產業競爭力；員工從事運動不僅能夠促進健康，透過共同參與或觀賞運動，也可激勵人心，產生凝聚力及相互支持。未來安聯人壽也將持續努力培養員工建立規律的運動習慣，鼓勵員工從事健康活動，也才能以更健康、樂活的團隊打造對員工、保戶、公司三贏的保險公司。