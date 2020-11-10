柏瑞投信：債股選ESG標的 享超額報酬機會

柏瑞投信再度突破思維框架，透過獨家的ESG股債量化模組，層層升級多重資產，打造出境內第一檔採用「ESG因子加上量化策略」的柏瑞ESG量化多重資產基金，預期將帶動台灣境內多重資產型產品全面升級ESG的新風潮。

參考MSCI ACWI ESG Leaders指數及MSCI ACWI指數，統計2007/9/30到2020/8/31這段期間，ESG Leaders指數對一般股票指數，年化超額報酬率達+69bp。由上述統計資料可見，在選債跟選股流程中加入ESG，都可望帶來超額報酬的機會。

柏瑞投信表示，由於新冠疫情確診人數再創新高、國際地緣政治風險未退、德法英等歐洲國家再度實施封城措施，引發經濟復甦前景的隱憂，投資人風險趨避意識再起，全球金融市場近期動盪加劇。雖然不確定性風險瀰漫，然而在投資組合中加入ESG債券和股票，就有機會降低波動、提高超額報酬的可能性。

柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠表示，新冠疫情讓全球經濟生了場大病，雖然全球央行下猛藥用貨幣量化寬鬆政策來救市，但是疫情、國際政局等不確定因素將持續干擾市場，如果只壓注單一資產，可能承受相對較高的風險，也可能錯失資產輪流表現的契機，而透過ESG多重資產的配置，藉由股債資產互補互助特性，掌握多重收益來源，便能開啟投資新局面。

以ESG投資級債而言，根據Barclays投資銀行，參考MSCI的ESG分數，統計2009/8到2018/4這段期間，ESG高分企業相對低分企業，年化超額報酬率為+43bp。至於ESG高收益債，統計2012/10到2018/4這段期間，ESG高分企業相對低分企業，年化超額報酬率為+45bp。

柏瑞ESG量化多重資產基金預定經理人江仲弘表示，如果透過ESG多重資產的433黃金比例配置，其中，ESG投資級債攻守兼備，可對抗高波動，ESG高收益債可強化收益增加韌性、迎戰低利率，而ESG股票則可跳脫低成長，為長期報酬再添動能，進一步全面發揮資產配置及ESG投資優勢。

柏瑞投信表示，柏瑞ESG量化多重資產基金預計11月23日開始募集，為提供投資人資金彈性，本基金提供手續費前收型和後收型、以及多幣別的選擇，其中，後收N級別免收分銷費，長期投資更給力。柏瑞投信提醒，多重資產仍有相關風險，須留意後續市場變化。