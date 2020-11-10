新光銀行 推「雙11信貸優惠」

雖然國外新冠肺炎疫情仍持續蔓延，然而國內防疫得當，已逾200天沒有本土傳播案例，國內旅遊及消費均已呈現爆炸性成長。隨著雙11購物節已熱鬧展開，電商平台以各種優惠活動進行商品促銷，除了搶媒體版面也搶商機。

新光銀行副總經理林俊辰表示，新光銀行積極推廣數位化金融服務同時，不讓電商平台專美於前，順勢搭上雙11全球熱潮，在11月11日當天推出信貸史上超低優惠，只要是新光銀行網銀客戶，經雲端服務台前150名線上申請信貸者，撥款開辦費只要11元。符合活動資格的客戶只要備妥身份證與收入文件，拿著手機就可以準備開搶（符合資格者會以簡訊通知）。

另外，也針對沒有搶到優惠者，新光銀行網銀客戶只要在11月透過雲端服務台線上申請信貸，撥款開辦費一律1,100元，活動至11月30日止，一年僅只有一次，機會難得，及早申請。若還沒有新光銀行網銀功能者，只要立即到新光銀行雲端服務台線上申請數位存款帳戶，開通後亦可享受雙11信貸優惠。

新光銀行將持續以「貼近生活、為客著想」的信念，提供不一樣的金融服務與優惠活動，滿足每個人不同的資金需求，立志成為金融業界的「首選銀行」，深耕社會每一個角落。更多詳情可是官網https://reurl.cc/avzjW4查詢。