玉山信用卡「網購雙11」最高回饋11％

網購年度盛事即將隆重登場，各大電商陸續推出熱門商品，消費者已經摩拳擦掌準備開買，玉山信用卡特別推出各大網購「雙十一」刷卡活動，單筆滿萬登錄最高11％回饋，11月份推出整個月的活動，上半月是「1111購物節」、下半月「11月會員日」，就是要讓消費者網購買到超值商品再享刷卡優惠！

「1111購物節」活動期間，玉山信用卡於PChome線上購物、momo購物網、蝦皮購物等指定網購通路推出超優惠的刷卡活動，單筆消費滿萬登錄贈1,111元刷卡金（11％回饋），單筆分期滿25,000元登錄贈2,500元刷卡金。

「11月會員日」活動，有5％的刷卡活動，例如於Yahoo！購物中心「11月會員日」活動期間刷玉山信用卡，單筆分期滿10,000元贈500刷卡金，在PChome線上購物、momo購物網單筆消費滿5,000元登錄贈250元刷卡金。玉山卡友可以好好善用11月的網購回饋活動犒賞自己一番。

玉山銀行Pi拍錢包信用卡也推出雙11限時加碼活動，即日起至11月20日，Pi信用卡及Pi拍兔Debit卡綁定並使用Pi拍錢包APP，於PChome線上購物消費，享實付金額5％P幣回饋無上限（含原一般消費1.5％回饋，無需登錄）。雙11網購活動外，Pi信用卡也提供卡友獨享王品集團的餐飲優惠，即日起至12月13日止，Pi信用卡綁定Pi拍錢包APP，於王品集團17品牌餐廳達指定金額，享原綁定Pi拍錢包APP消費的4%P幣回饋外，再享最高回饋1,700 P幣。 除了線上購物，玉山信用卡同時與各大住房網合作，12月31日前Agoda訂房最高享12％折扣、Hotels.com訂房享12％折扣及Booking.com訂房最高享10％折扣，玉山卡友可以好好計劃來一場國內旅行，認識台灣各地美景、體驗台灣人文風情。更多活動詳情可至玉山銀行官網: https://www.esunbank.com.tw/bank/personal/credit-card查詢。或洽玉山銀行客服中心電話：（02）21821313。