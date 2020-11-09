劉佩真掌輸銀 強化全球布局

奉行政院核定，中國輸出入銀行理事主席林水永榮退，理事主席一職由總經理劉佩真陞任。卸、新任理事主席交接暨宣誓典禮於11月9日在輸銀七樓禮堂舉行，由財政部政務次長阮清華主持並監交。

新任理事主席劉佩真畢業於政治大學財稅系財政研究所，73年進入輸銀服務，曾任業務部副經理、輸出保險部經理、總稽核、副總經理及總經理，資歷完整，實務經驗豐富，更由於長期在輸銀服務，對輸銀業務相當了解，是帶領輸銀的最佳人選。

劉佩真表示，輸銀在歷任首長多年來領導下，已奠定良好的基礎，尤其，林水永在任內，帶領輸銀安然渡過中美貿易戰及新冠肺炎引發的國際經濟大幅衰退等全球性的變局與挑戰，並成功的達成協助出口廠商及政府負予輸銀的各項政策任務，對輸銀的貢獻功不可沒。

劉佩真強調，未來為強化輸銀擔任政策性銀行之功能，擴大業務承做能量以服務廠商，輸銀之重大業務發展規劃如下：

一、賡續配合政府政策，積極推動政策性業務：搭配各項政府基金積極推動新南向政策、各種紓困措施、財政部「公股攜手，兆元振興」等方案，並持續推動「系統、整廠及工程產業輸出聯貸平台」、加強辦理「五加二」新創重點產業計畫，俾提供廠商所需融資或保證等金融支援，以提昇其國際競爭力，拓展海外市場。

二、擴大增資效益：自105年開始政府陸續對輸銀進行增資，預計至明年可達增資200億元之目標（目前資本額為317億元，明年預計增資2.88億元）。透過增資，立即可增加銀行法所規定單一法人授信總額度之能量，此外，亦可降低利率回饋出口廠商、擴大承作範圍或種類，提高出口保險承保額度、理賠能力增強等，未來仍應在現有基礎上，努力拓展融資、保證及出口保險業務，俾持續擴大增資效益。

三、執行國家融資保證機制任務：行政院已核定委由本行作為辦理「國家融資保證機制」執行機構，期透過相關信用保證等機制，協助開發商取得採購我國產品與服務之相關融資或保證，完善國內綠色融資運作制度，除能降低金融業融資風險、提高融資意願與承作量能外，並期能協助帶動國內綠能關聯產業鏈的建立與長遠穩定發展。

四、強化資安及數位能力：持續提升資訊系統效能及安全防護能力，並研議如何運用如人工智慧或數據科技等金融科技，分析行內外資料數據，以進行數位化的提升與發展，藉此整合有效資訊，推出新的金融服務來協助出口廠商。

五、擴增營運範疇，除已設立泰國曼谷代表人辦事處，近期印尼雅加達辦事處及捷克布拉格辦事處亦申請設立中，積極擴展全球據點，以加強提供臺商更優質的服務。未來，輸出入銀行將繼續配合增資計畫，逐步強化輸出入專業信用銀行之政策功能，並於穩健經營原則下，致力協助進出口廠商取得全面性之金融支援服務，拓展對外貿易，維持經濟發展及成長之動能。