盤中零股買賣選富邦證 Apple、Dyson好禮抽不完

投資海外股票第一步，複委託月月抽iPhone 12

小資族引頸期盼的「盤中零股制度」已正式上路，不同於過去投資人買賣零股的方式，「盤中零股制度」其交易時間和大盤相同，從上午九點到下午一點半，於上午九點十分起第一次撮合，接下來每三分鐘以集合競價方式撮合一次，依照價格優先、時間優先的原則成交，有別於先前零股交易只能在盤後進行的限制，不但能解決以往零股買賣難以成交的困境，也降低了投資門檻，有助於小資族進場投資。富邦證券為迎接新制上線，投資人只要在2020/12/31前線上開戶並成交一筆零股交易，就送200元商品卡(限量5,000份)，現在更加碼舉辦「零股交易動起來，好禮雙週抽」活動，只要電子下單成交一筆零股交易，就有機會抽到Apple Watch 6、Dyson吹風機以及PS5主機等豪華大獎，老客戶回娘家成交一筆台股還可以領取50點LINE Points。

為了讓社會新鮮人搶搭這波盤中零股順風車，富邦證券特別延長「開戶超有禮」線上開戶活動，新開戶達成指定條件最多可以拿400元商品卡，揪親朋好友開戶可獲得100點LINE Points，只要累積推薦達51戶以上，再加碼送50點。零股交易是小額理財的新利器，免再苦等盤後成交時間點，花小錢就可以投資績優股，開啟紀律投資的第一步；今年股市熱度持續延燒，富邦證券線上開戶數相較去年同期成長超過兩倍，進場就趁現在！

另一方面，iPhone12上市，除了買最新手機也可以透過複委託投資海外相關概念股!富邦證券為市場唯一涵蓋美股、英股、新加坡股、日股、德股、港股以及滬深股共七個主流市場的券商，其中德國與英國市場為富邦證券電子下單獨家，免開海外券商戶，投資人可以透過全中文介面輕鬆投資全世界，投資人可以免臨櫃、線上輕鬆加開複委託帳戶，在富邦證券任一電子交易平台都可以交易海外股票，如：富邦e點通、富邦e01、富邦e+(電腦版、手機版)；即日起至2020/12/31，只要是富邦證券複委託新戶或達成指定條件，成交一筆海外股票或海外ETF免抽即送500元商品卡，不分新舊戶成交一筆，還有機會把最新上市的iPhone 12 pro帶回家！交易次數越多中獎機率越高。

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