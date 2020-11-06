怡利電子前擋玻璃抬頭顯示器大陸銷量前三名 成長力度可期

汽車電子大廠怡利電子（2497）4日公告第三季財報，營收季成長58％，稅前轉虧為盈，怡利電子已度過3年多的轉型開發期，前擋玻璃抬頭顯示器（WHUD）獲得車廠母廠的肯定與支持，逐漸量產出貨。根據高工智慧汽車研究院資料顯示，怡利電子2020年上半年中國大陸自主及合資品牌車型HUD搭載量33,724台，超越Continental進入銷售排行前三名。

據了解，研產前擋玻璃抬頭顯示器（WHUD）必須熟稔及具備電子、機構、物理、光學等原理與技術，克服有限空間散熱及高振動的使用環境，才能投射多項整合行車資訊於擋風玻璃，以懸浮影像投射在前方道路上，降低視線轉移產生的視差風險，提升駕駛人行駛安全，輔助駕駛人即時掌握行車狀況，進入門檻相當高，過去只有雙B與奧迪等高檔車款有配置，主要供應鏈是歐日大廠Denso、日本精機、Continental等，未來隨著自駕車及電動車的發展需求，預期各大車廠將規劃抬頭顯示器為必備的安全裝置。

怡利電子董事長陳錫勳4年多前即洞悉預見WHUD普及化的趨勢，決定以多年汽車電子產品的開發實力為基礎，爭取成為前擋玻璃抬頭顯示器（WHUD）車廠母廠一階供應商，如今已開花結果，且陸續取得中國大陸多家車廠母廠開發專案。怡利電子目前除前擋玻璃抬頭顯示器外，亦已成功開發出擴增實境抬頭顯示器（AR HUD），強化抬頭顯示器產品的競爭力，希望藉由中國大陸市場的實績，拓展至歐、美、日車廠母廠。

怡利電子上半年雖受COVID-19的影響，表現不如預期，但觀察中國大陸市場未來受影響有限，泰國市場逐漸恢復動能，印尼明年下半年將有車載主機新專案量產出貨，怡利電子後續營運成長可期。

怡利電子表示，未來於中國大陸市場將專攻抬頭顯示器產品，並積極推進歐美日市場，東南亞市場將持續深耕車載影音主機、環景系統、倒車顯影、車用無線充電器等產品，發揮汽車電子多年的市場優勢，提升市場佔有率。

怡利電子是汽車原廠一階供應商，具備符合國際各大車廠規範的研發製造體系，已取得IATF 16949、ISO 26262、ISO 17025、FORD Q1、VDA等認證，除台灣總部外，在中國大陸、泰國及多個國家皆設有子公司與辦事處，服務全球各大車廠與客戶，深獲信賴肯定。