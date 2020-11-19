ETF商品百百款 投資人投資前宜先瞭解各商品特性及風險

王小姐是位上班族，平時會瀏覽網路上的投資理財討論區，最近看到討論區內很多人分享ETF投資經驗，因此，王小姐想了解什麼是ETF？如果想要買賣ETF有哪些基本事項該留意及注意的？

ETF英文原文為Exchange Traded Fund，中文稱為「指數股票型基金」，是一種由投信公司發行，追蹤、模擬或複製標的指數之績效表現，在證券交易所上市交易的開放式基金。ETF兼具開放式基金及股票之特色，可於初級市場進行申購或買回，亦可於次級市場盤中交易時間隨時向證券商下單買賣。



我國現行掛牌交易的ETF，依法規架構分類，可分為三大類型，包括證券投資信託ETF（證信託ETF），跨境上市ETF（境外ETF）及期貨信託ETF（期貨ETF）。

一、證信託ETF：指國內證券投資信託事業依據證券投資信託基金管理辦法在臺募集發行及上市櫃交易之ETF。

其中，又可以標的「成分」或基金追求的「報酬方向」略為分類如下：

1.證券ETF：標的指數成分為「證券」，全部為國內證券為「國內成分證券ETF」，而含有一種以上之國外證券則為「國外成分證券ETF」。此外，也有國內投信公司將國外 ETF 再包裝後來臺掛牌交易的ETF，此則為「連結式 ETF」。

2.槓桿型及反向型ETF：每日追蹤、模擬或複製標的指數報酬之正向倍數為「槓桿型ETF」，反向倍數則為「反向型ETF」。

二、境外ETF：指境外基金機構委託國內總代理人，將國外ETF直接跨境來臺交易之ETF。

三、期貨ETF：指國內期貨信託事業依據期貨信託基金管理辦法在臺募集發行及上市櫃交易之ETF。其中，分類包括：以投資期貨契約方式，追蹤期貨指數報酬為「原型期貨ETF」，以及與原型期貨投資方式相同，但追蹤該指數報酬正反向倍數的「槓桿型期貨ETF」與「反向型期貨ETF」。

簡單來說，除槓桿／反向型的證信託 ETF外，證信託 ETF與期貨 ETF 最大差異在於投資標的的不同。一般而言，證信託 ETF以投資股票、債券等有價證券為主。另外，投資人從我國目前掛牌交易ETF的「證券代號」，也可以初步瞭解及掌握各ETF商品間的差異狀況：

股票ETF：追蹤標的為台股及海外股票指數，其「證券代號」共計四到六碼數字；另如有以外幣計價者，則第六碼為K。

債券ETF：追蹤標的為外國公債、公司債等指數，其「證券代號」第六碼為 B；另如有以外幣計價者，第六碼為 C。

期貨ETF：追蹤標的為黃金、石油、銅、白銀、黃豆等商品期貨，以及美元指數期貨、波動率期貨等指數，其「證券代號」第六碼為U；另如有以外幣計價者，則第六碼為 V。

槓桿／反向ETF：追蹤標的為股票、債券、期貨單日報酬之正向兩倍或反向一倍指數，其「證券代號」第六碼標示L為槓桿型 ETF、R則為反向型 ETF。

若就投資人角度，以承受風險程度高低，以及短中長期持有的策略考量，以追蹤股票、債券的證信託 ETF較為適合進行單筆或定期定額投入及中長期持有，但如為期貨ETF（證券代號第六碼為U）、槓桿反向ETF（證券代號第六碼為 L或R）則因其波動性高，則較適合作為短期交易及操作，並且積極設定停損，不適合長期持有，更忌諱抱持有撿便宜、賭反彈或攤平的心態搶進。

綜上，建議投資人若擬投資ETF，因各商品標的成分內容及風險屬性各有不同，投資人於實際投資前，宜先行就欲買賣的ETF蒐集資料及釐清風險所在，且相關資訊皆可於證交所及櫃買中心網站的ETF專區、基本市況報導網站或各發行投信公司網站查詢取得，投資人投資前可多加利用，以獲取完整資訊並並審慎評估後再投資，以免買入之ETF商品未符投資目的或預期，意外蒙受投資損失。

投資人保護中心成立於民國92年1月，係依投資人保護法設立的財團法人，主要業務為處理投資人對證券期貨事業之申訴或調處，並於違法案件發生時受理求償登記並提起團體訴訟，為投資人爭取權益。相關疑問，投資人可致電02-27128899或以書面方式洽詢。網址：www.sfipc.org.tw