疫情+選情+行情交錯影響 投資與退休規劃難度增加

富邦人壽「優利人生」專業代操控管風險 創造長期穩健收益來源

低利率、高齡化加上勞保年改疑慮，強化國人及早準備退休金的意識。然而，全球受新冠疫情、美國選情及資金行情交錯影響，市場風險與投資難度大增，安穩累積退休金似乎變得遙不可及。對於想追求報酬但不願承擔風險，或是無閒暇緊盯大盤者，富邦人壽建議由專家代操的類全委保單降低投資組合波動，創造長期穩健的收益來源來支應退休生活，達到資產保全。



目前在台北富邦銀行熱銷的「富邦人壽優利人生變額年金保險／變額壽險」(以下簡稱「優利人生」)，今年累積到9月的新契約保費收入，占投資型商品保費收入的四成，在新冠疫情最高峰，市場動盪加劇甚至財富縮水時，「優利人生」以專家管理的全權委託帳戶，透過專家團隊的動態操作、分階段提解機制，以及有效的波動度控管，達到資產穩定增長與長期穩定現金流的投資目標，還能夠依照人生不同階段提供身故保障等，成為41～69歲的退休族、股票族、上班族及房東作為退休規劃的核心資產配置。

看好不少民眾藉由委託專家累積退休金，富邦人壽與富邦投信強強聯手，推出富邦人壽「優利人生」類全委保單，連結富邦投信「富多利月提解全權委託投資帳戶」(以下簡稱「富多利」)，具有四大亮點：

1次躉繳：投保簡單，整筆投入穩健累積資產。「優利人生」最低保費門檻30萬元，提供兩種平台穩健累積資產，壽險平台投保年齡15足歲到80歲，年金平台投保年齡0歲到80歲。

2份收益：月提解與年加值給付，創造長期穩健被動收入。「優利人生」變額年金保險除每月穩定撥回資產(不保證提解資產金額) 外，年金累積期間內，自第6保單週年日起，每屆保單週年日時，按該日之前12個保單週月日之扣除每月扣繳費用後的保單帳戶價值平均值 x 0.5％提供加值給付，創造退休後的被動收入。

3項優點：臺幣帳戶投資、年金保單平台、專家代操服務。臺幣計價減少匯率風險，可作為長期持有的核心資產之一；「優利人生」變額年金保險分期年金終身給付至保險年齡屆滿110歲，活到老領到老；專業投資團隊透過風險控管機制，降低主觀決策判斷之影響。



4大掌握：追潛力+固收益+優信評+控波動，策略靈活且攻守兼備。富邦投信認為第四季的市場展望是量化寬鬆未停，資金行情不絕，後疫情時代，投資新顯學為三重打擊與專業防護，包括未來趨勢投資、ESG永續企業+高息、優質信用評級債券及波動率穩定策略等，超前佈署規劃。

值得留意的是，投資市場瞬息萬變，市場波動可能使保單帳戶價值暫時低於投保時所繳保費，透過「優利人生」變額壽險甲型的身故保障機制，即便遭遇人生風險時，受益人仍能領回身故保險金，達到資產保全。另外，為回饋客戶，使用台北富邦銀行信用卡繳交保費，最多可享0.5％信用卡現金回饋，保費越多現金回饋就越多。

目前市場上類全委保單眾多，富邦人壽提醒，選擇此類商品前，應先了解保險需求、資金規劃及風險承受度，提解金額高低並非唯一考量，且提解金額可能涉及本金，選擇績效良好，評鑑優良且較具規模的壽險公司、銀行及專業投資團隊，在未來退休養老上，享受有品質的保障與尊嚴。