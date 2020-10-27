新興市場債券：利多仍存 但或將面臨風險

霸菱投顧：今年新興市場債券表現已成為固定收益市場的亮點。在未來幾個月，新興市場是否會優於已開發市場？還是存在較大風險？這可能取決於如何挑選國家及信貸。

新興市場債券自第二季開始的漲勢一直持續到第三季大部份時間，但由於市場日益憂慮第二波新冠疫情及其對全球經濟產生的影響，市場的上升動能於第三季末有所減退。企業債券、主權債券在第三季均上漲，而貨幣走勢依然滯後。綜觀整個市場表現，新興市場企業債券表現領先，總報酬為2.75％，其次是主權債券(+2.32％)、當地貨幣債券(+0.61%)。

企業：很大程度上取決於需求復甦的步伐

自3月以來，新興市場企業債券受惠於政府及銀行以暫停政策及寬限措施的形式提供一系列的支持，這種支持一直持續到第三季，有助於該資產類別避免受到新冠疫情帶來的一些負面影響，這從新興市場企業債券第二季財報表現穩健，企業違約率為2.9％(仍遠低於最初預測的4.5％)中可見。第三季的大部份時間裡，商品價格亦持續回升，為油氣、金屬及採礦以及工業等週期性行業提供支持。

然而，於第三季末，市場再度憂慮可能會迎來第二波新冠疫情，以及疫情可能會對需求帶來負面影響。與此同時，市場開始質疑，先前一直推動市場上漲的一些寬限措施及刺激措施，其刺激作用是否會在未來幾個月逐漸減弱。我們認為，這是新興市場企業債券所面臨的最大風險之一：即需求(包括來自中國的商品需求)將會因下一輪疫情而走弱；屆時，倘若沒有進一步的支持計畫，企業將無法產生足夠的收入及稅前息前折舊前利潤(EDITDA)來償還債務。

為此，儘管精選投資機會不斷湧現，但關鍵是要物色那些商業模式足夠穩健，能承受需求放緩的企業。例如，消費品、公用事業及電信、媒體及科技等防禦性型行業的企業，這些企業似乎相對處於有利位置，而事實上已經於第三季末開始回升。

綜觀整個市場，我們仍認為新興市場高收益企業債券具吸引力。今年年初，高收益債券與投資級債券的利差顯著擴大至700個基點以上。儘管近幾個月利差有所收窄，但仍在400個基點左右，與危機前相比仍然較寬，這表明高收益債券中部份債券的利差尚有進一步收窄的空間。高收益企業債券方面，我們仍然認為短期債券具有投資價值，不僅提供獲取更高收益率的機會及帶來多元化優勢，而且波動性更低。

主權國家：國家是否有能力(並且願意)償付債務？

新興市場主權債券亦有類似情況；在第三季大部份時間裡，該市場持續回升，但季末波動性回歸，利差小幅擴大。值得注意的是，儘管該市場收復了自波動高峰以來的大部份利差擴大，但與新興市場實體經濟之間仍存在脫節，可能需要幾年時間才能完全恢復產能。

在此環境下，哪些國家能夠並且願意償付其主權債務，是接下來的一個重要問題。很多國家的償還能力相當不錯，例如墨西哥，外匯儲備充足，財務實力突出。此外，具有償債能力的國家還包括俄羅斯、泰國及秘魯，以及匈牙利、捷克及波蘭等新興歐洲國家。

然而，要分析一個國家是否願意償還債務則複雜得多，部份原因是世界銀行及國際貨幣基金等國際金融機構會參與其中。近幾個月來，有跡象顯示，這些機構可能會支持債務佔GDP比重較高的新興市場國家進行債務重組。在我們看來，基於佔GDP比重來分析一個國家的償債能力可能具誤導性，原因是一些國家能以非常低的利率借款，故債務佔GDP比重較其他國家為高。更為複雜的是，在未來幾年，許多新興市場國家(尤其是在高收益市場)將需要這些機構提供進一步的財政援助，作為獲得融資的條件，其中部份國家或會因此面臨債務重組壓力。

考慮到這些因素，幾乎不可能對主權債券的吸引力做出廣泛而全面的結論。但總括來說，我們繼續認為評等為投資級國家的評價尤具吸引力，包括哥倫比亞、羅馬尼亞、俄羅斯及巴西。對於巴西，我們內部將其評為投資級市場。高收益方面，我們會更為精挑細選，但認為烏克蘭、亞塞拜然等國家以及克羅埃西亞、阿爾巴尼亞及馬其頓等中東歐國家具有潛在的投資機會。

然而，鑑於2021年可能是具有挑戰性的一年，在此環境下，國家及信貸選擇至關重要。我們專注於避免投資於那些融資情況趨於惡化，因此未來可能會面臨信用評等下調的國家。

重要啟示

從新冠疫情到貿易緊張局勢，再到美國總統大選，無論在經濟、政治上，還是從市場角度來看，目前新興市場主權債券及企業債券均面臨諸多風險，而且今後亦將繼續如此。而與此同時，亦會存在許多機會，這在充滿挑戰時期可能尤其具有吸引力。

展望未來，選對信貸及證券將會是關鍵，挑選那些表現穩健且能夠抵禦目前市場挑戰的國家及企業尤為重要。