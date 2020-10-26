傳愛到台東 中壽微型保單守護東台灣

公私協力「愛存在無障礙」 近千名身障民眾享保障

關懷社會攜手共進，中國人壽擴大微型保險安全網至台東！中國人壽積極落實普惠金融與公平待客精神，今年擴大微型保險安全網至台東縣，再加上原與花蓮縣政府、宜蘭縣政府合作後，守護範圍再擴大，整個東台灣微型保險皆有中壽足跡。

中壽展現公私協力的力量，攜手台東縣政府傳愛微型保險，並參與「愛存在無障礙」台東縣109年國際身心障礙者日系列記者會，台東縣縣長饒慶鈴、中壽資深副總經理蘇錦隆出席響應，中壽以捐贈保險費方式，提供15足歲至70歲具輕度或中度身心障礙民眾且符合低收入戶或中低收入戶資格者，不分性別、職業等級，享有為期一年、保額30萬元的意外險保障，縣府也頒贈感謝狀，肯定中國人壽努力守護國人生命保障的關懷。

中壽資深副總經理蘇錦隆表示，中壽一直以來秉持「愛與關懷」的核心精神，積極為身障朋友打造一個更友善的環境，推廣友善的普惠金融，陸續推動微型保險、小額終老保險外，也推出國內首張、業界首創的特定身障者綜合險「中國人壽友保障終身壽險」，與業界唯一的「點字版商品簡介」，讓視障朋友更直接獲知訊息，保障資訊傳遞到各個有需要的角落，我們努力成為身障朋友的後盾、發揮保險安定社會的功能。

秉持與社會共融、共享、共好的初心，中壽長年推動微型保險，並從2015年開始與宜蘭縣政府合作推廣微型保險，2017年進一步與花蓮縣政府合作，現今又藉由原任職宜蘭縣府秘書轉任台東縣社會處的陳淑蘭處長引薦，獲得饒慶鈴縣長的支持，共同成就此次台東縣身障微型保險合作案，中壽在東台灣的服務範圍更加完整，讓中壽愛與關懷的精神在東部傳散。

中壽透過捐贈保險費方式，讓符合條件的弱勢族群在無需擔憂保費來源的前提下，也能擁有基本的意外保障，幫助經濟弱勢家庭透過保障做後盾，抵擋人身風險的直接衝擊，在第一時間張開安全守護網，降低突發事故對家庭經濟造成嚴重衝擊，為弱勢民眾提供堅實的後盾。中國人壽長期作為也獲主管機關高度肯定，微型保險已連續六年獲獎外，今年再度名列於金管會公布之「金融服務業公平待客原則評核」排行前20%名單中，更是少數連續二年入選績優的壽險公司。